Otomobil takla attı, ilçe Milli Eğitim Müdürü ve Nüfus Müdürlüğü şefi yaralandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Araç içerisinde bulunan Mengen ilçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, İlçe Nüfus Müdürlüğü şefi Fatih Gencer ve sürücü yaralandı.

Kaza, Ankara ile Zonguldak'ı birbirine bağlayan D-750 kara yolunda Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskiçağa köyü mevkiinde Semih Beyhan idaresindeki 14 ABP 080 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Beyhan ile otomobilde bulunan Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci ve İlçe Nüfus Müdürlüğü şefi Fatih Gencer yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.