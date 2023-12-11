ALF Araştırma 'Bitlis' yerel seçim anket sonuçlarını açıkladı

Araştırma Bitlis Merkez ve Tatvan ilçesinde, 5 - 8 Aralık 2023 tarihleri arasında toplam 1750 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilmiştir.

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