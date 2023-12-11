ALF Araştırma 'Bitlis' yerel seçim anket sonuçlarını açıkladı
ALF Araştırma 'yerel yönetimler seçim anketini' sosyal medya hesabından yayımladı.
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 13:41, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 13:50
ALF Araştırma'nın paylaşımı şu şekilde:
"YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI"
-Bitlis Belediye Başkanlığı İçin Oy Verme Tercihleri
-Tatvan Belediye Başkanlığı İçin Oy Verme Tercihleri
Araştırma Bitlis Merkez ve Tatvan ilçesinde, 5 - 8 Aralık 2023 tarihleri arasında toplam 1750 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilmiştir.