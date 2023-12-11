Bakan Bolat: Cari açıkta düşüş sürecek

Asgari ücrette ikinci toplantı 18 Aralık'ta
Asgari ücrette ikinci toplantı 18 Aralık'ta
2024 KPSS İçin Erken Kayıt Avantajları Başladı!
2024 KPSS İçin Erken Kayıt Avantajları Başladı!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur
Erdoğan: Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
AK Parti'de yerel seçim mesaisi: Aday tespit komisyonu kuruldu
AK Parti'de yerel seçim mesaisi: Aday tespit komisyonu kuruldu
'Ekonomi politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz'
'Ekonomi politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz'
Sosyal medyada gayrimenkul paylaşımını herkes yapamayacak
Sosyal medyada gayrimenkul paylaşımını herkes yapamayacak
'2024 bütçesinde memur ve emeklilerin sorunları çözülmelidir'
'2024 bütçesinde memur ve emeklilerin sorunları çözülmelidir'
Bakan Güler: İsrail'in saldırıları artık vahşete dönüştü
Bakan Güler: İsrail'in saldırıları artık vahşete dönüştü
Genel Kurul'a bütçe teklifi geliyor
Genel Kurul'a bütçe teklifi geliyor
'Program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek'
'Program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek'
Okullarda 'görgü kuralları' müfredat kapsamına alındı
Okullarda 'görgü kuralları' müfredat kapsamına alındı
150 milyon TL vurgun yapan sazan sarmalı çetesi çökertildi
150 milyon TL vurgun yapan sazan sarmalı çetesi çökertildi
Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Erdoğan, 369 tesisin açılışını yapacak
Erdoğan, 369 tesisin açılışını yapacak
Yavaş'tan Akşener'e: Ankara için size ihtiyacım yok, zaten %60 alıyoruz
Yavaş'tan Akşener'e: Ankara için size ihtiyacım yok, zaten %60 alıyoruz
Asgari ücret maratonu 3 senaryo ile başlıyor
Asgari ücret maratonu 3 senaryo ile başlıyor
Başıboş köpekler problemi seçimden önce çözülecek
Başıboş köpekler problemi seçimden önce çözülecek
Teknoloji şirketleri %40 ücret artışı planlanıyor
Teknoloji şirketleri %40 ücret artışı planlanıyor
Çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiye ödemesinde iki formül!
Çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiye ödemesinde iki formül!
Yeni Şafak: FETÖ başta AK Parti olmak üzere bütün partilere sızıyor
Yeni Şafak: FETÖ başta AK Parti olmak üzere bütün partilere sızıyor
Sınıf annesine yeni çözüm: Sınıf temsilcisi
Sınıf annesine yeni çözüm: Sınıf temsilcisi
Betimar Araştırma: İmamoğlu'nun karşısındaki en az 3 aday silip süpürüyor
Betimar Araştırma: İmamoğlu'nun karşısındaki en az 3 aday silip süpürüyor
İstanbul Valisi Gül'den fahiş fiyatla ekmek satışına ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Gül'den fahiş fiyatla ekmek satışına ilişkin açıklama
Başsavcılıktan mahkemede rüşvet iddiasıyla ilgili açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
Başsavcılıktan mahkemede rüşvet iddiasıyla ilgili açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
Yeni yargı paketi TBMM'ye sunulacak
Yeni yargı paketi TBMM'ye sunulacak
Somalili Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Somalili Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Başkentte emeklilerden miting
Başkentte emeklilerden miting
Yeni yargı paketi yolda: Suç işleyen cezasını çekecek
Yeni yargı paketi yolda: Suç işleyen cezasını çekecek
Batan geminin kayıp 7 personeli 22 gündür aranıyor
Batan geminin kayıp 7 personeli 22 gündür aranıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Bolat: Cari açıkta düşüş sürecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dış ticaret açığındaki azalışın kasım ayı cari işlemler hesabına pozitif katkısını bekliyoruz. Yıllıklandırılmış bazda cari açıkta düşüşün süreceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 13:57, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 14:44
Yazdır
Bakan Bolat: Cari açıkta düşüş sürecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yazılı açıklama ile bugün açıklanan makro göstergelerle ekonomideki olumlu ve güçlü performansın teyit edildiğini belirtti. Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre; bir önceki yılın ekim ayında 815 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabının bu yıl ekim ayında beklentiler yönünde 186 milyon dolar fazla verdiğini, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının ise 5,1 milyar dolar fazla ile güçlü seyrini koruduğunu aktardı.

'HİZMET İHRACATIMIZ REKOR SEVİYEYE ULAŞTI'

Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari işlemler açığının 51,7 milyar dolardan 50,7 milyar dolara gerilediğine işaret eden Bakan Bolat, "Yıllıklandırılmış altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 34,9 milyar dolar fazla gerçekleşmiştir. Ekim ayında cari fazla verilmesinde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının yıllık yüzde 24,6 azalarak 6,5 milyar dolar gerçekleşmesi etkili olmuştur. Ekim ayında hizmet ihracatımız yıllık yüzde 6,9 oranında artışla 10,1 milyar dolar, hizmet ihracatımızın önemli kalemlerinden seyahat gelirlerimiz ise yüzde 3,9 oranında artışla 5,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece yıllıklandırılmış olarak hizmet ihracatımız ekim ayında 99,3 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştır. Seyahat gelirlerimizde de ekim ayında yıllıklandırılmış olarak 47,1 milyar dolarla rekor seviye kaydedilmiştir. Kasım ayında Bakanlığımız geçici dış ticaret istatistikleri kapsamında dış ticaret açığı yıllık yüzde 32,6 oranında azalarak 5,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığındaki bu azalışın kasım ayında da cari işlemler hesabına pozitif katkı sağlamayı sürdüreceğini bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığında düşüşün devam edeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'SON 11 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEMİŞTİR'

Ekim ayında sanayi üretiminde yıllık yüzde 1,1 oranında büyüme kaydedildiğini anımsatan Bolat, üretimdeki artışın istihdama da pozitif yansıdığını kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı iş gücü verilerine de değinen Bakan Bolat, şunları aktardı:

"İşsizlik oranı (mevsimden arındırılmış) ekim ayında 0,5 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylelikle, işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre (mevsimden arındırılmış) 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi ile tarihin en yüksek değerine ulaşmıştır. 'İnovasyon', 'yatırım', 'üretim', 'istihdam', 'ihracat' ve 'adil bölüşüm' öncelikleri etrafında şekillenen makroekonomik politikalarımızla, Türkiye ekonomisini daha rekabetçi ve güçlü bir konuma taşımaya kararlıyız. Ticaret Bakanlığı olarak mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerimiz ve yerli üreticiyi korumaya dönük uyguladığımız ithalat politikaları ile cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız kararlıkla devam edecektir. Bu bağlamda, sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda makroekonomik istikrarı pekiştirerek Türkiye ekonomisini 'Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber