Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve beraberindeki heyet, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapacağı ilk toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

Toplantıya katılan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol şu açıklamalarda bulundu.

İŞÇİ OLMADAN İŞVEREN OLMAZ, İŞVEREN OLMADAN DEVLET OLMAZ

Asgari ücretin ilk toplantısı için bir aradayız. Umut ediyoruz ki toplantı sonuçlarında fayda yaratarak süreci tamamlarız. Asgari ücreti yıl sonu beklemeden ara dönem artış konusunda güçlü mutabakat sağlanmıştı. İçinde bulunduğumuz süreçte sosyal diyalogla sürdürülebilir ve dengeli bir rakam için masada olacağız. Her zaman savunduğumuz belirli öncelikler bulunuyor. Ülkenin sürdürülebilir refahı, çalışanların enflasyona karşı korunması, işletme ve üreticileri ayakta tutmak. Tüm ücretlerde asgari ücret tutarı, gelir ve damga vergisinden muaf tutuldu. Çok kritik dengeden bahsediyoruz. Biz işçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan işveren olmaz, devlet olmadan hiçbiri olmaz. Verilecek desteklerin de bu dönem için kıymetli olduğunun farkındayız. Şüphesiz yaşam maliyetlerine karşı çalışanların gelirlerinin korunması. Bunun için atılacak yeni adımlardan birisi vergi dilimlerinde atılacak adım olacak. Birlik beraberlik içinde bir süreç olmasını diliyorum. Sadece sonucun değil bu istişare sürecinin de olumlu geçmesini bir kez daha diliyorum.