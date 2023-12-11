Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve beraberindeki heyet, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapacağı ilk toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

Toplantıya katılan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Özgür Burak Akkol şu açıklamalarda bulundu.

GEÇİM ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ YÖNÜNDE ATILAN ADIMLAR SÜRDÜRÜLMELİDİR

Asgari ücreti belirlemek üzere toplandık. Asgari ücretle geçinmek zorunda olan milyonlarca işçi ve ailesine hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Komisyonda bu yıl görev yapacak işçi kardeşlerimiz, geçim sıkıntılarını sizlerle paylaşacaktır. Sosyal devlet anlayışında zayıf kesimlerin korunması amaçlanır. Burada belirleyici olan hükümetin yaklaşımıdır. İşçiler geçim şartlarının iyileştirilmesi yönünde atılan adımlar sürdürülmelidir. Yılbaşında ele geçen ücret aylar geçtikçe azalmaktadır. Asgari ücret koruma ücretidir.