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Bakan Güler'den Almanya'ya Eurofighter tepkisi

Milli Savunma Bakanı Güler, Eurofighter savaş uçağının tedariki konusunda Almanya'nın tutumunu eleştirdi. Güler, "Bir müttefikin, öbür müttefike böyle bir şeyi 'vermiyorum' diyebilmesinin açıklaması yok" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 14:24, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 14:22
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Bakan Güler'den Almanya'ya Eurofighter tepkisi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eurofighter savaş uçağının tedarik sürecine ilişkin konuştu.

Güler, Almanya'nın bu konudaki tavrını eleştirdi. "Hem İspanya hem İngiltere özellikle herhangi bir problem yok zaten böyle olması lazım. Bir müttefikin, öbür müttefike böyle bir şeyi vermiyorum diyebilmesinin açıklaması yok aslında. Onlar da çok zor durumdalar ama inşallah ilgili müttefiklerimiz de bunları bu konuda bir noktaya getirir diye düşünüyoruz" dedi.

S-400 ve F-16 mesajı

Bakan Güler, NTV'de S-400 Hava Savunma Sistemi ve F-16 tedarik süreci ilgili de net mesajlar verdi.

Güler, "S-400 savunma silahı yani bize birisi taarruz etti de biz onu kullanmadık mı? Savunmamızı kullanmamız gerektiği anda o taarruz nelerin geldiğini görünce. S-400 veya başka birisi savunma sistemlerimizin de ne yapacağını o zaman görecekler. ABD ile F-16'lar ile birlikte yürütülen süreçte herhangi bir problem gözükmüyor. Yani her şey yoluna giriyor diye düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye'den Gazze'ye insani yardım

Yaşar Güler, İsrail'in Gazze'deki katliamına sessiz kalan batılı ülkelere tepki gösterdi. Türkiye'nin bölgeye gönderdiği insani yardımlar hakkında bilgi verdi.

Dünyanın, insani yardım konusunda sınıfta kaldığını belirten Güler, "Çok uzun bir süre kimseden ses çıkmadı. Bugüne kadar 12 uçakla birlikte, 223 tonluk insani yardım malzemesi gönderdik. Ayrıca 2 tane büyük sivil gemi ile de 262 ton daha insani yardım malzemesi gönderdik" bilgisini paylaştı.

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