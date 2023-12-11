Kopenhag'dan Galatasaray taraftarlarına uyarı: Size ayrılan tribünleri kullanın!

Asgari ücrette ikinci toplantı 18 Aralık'ta
Asgari ücrette ikinci toplantı 18 Aralık'ta
2024 KPSS İçin Erken Kayıt Avantajları Başladı!
2024 KPSS İçin Erken Kayıt Avantajları Başladı!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur
Erdoğan: Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
AK Parti'de yerel seçim mesaisi: Aday tespit komisyonu kuruldu
AK Parti'de yerel seçim mesaisi: Aday tespit komisyonu kuruldu
'Ekonomi politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz'
'Ekonomi politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz'
Sosyal medyada gayrimenkul paylaşımını herkes yapamayacak
Sosyal medyada gayrimenkul paylaşımını herkes yapamayacak
'2024 bütçesinde memur ve emeklilerin sorunları çözülmelidir'
'2024 bütçesinde memur ve emeklilerin sorunları çözülmelidir'
Bakan Güler: İsrail'in saldırıları artık vahşete dönüştü
Bakan Güler: İsrail'in saldırıları artık vahşete dönüştü
Genel Kurul'a bütçe teklifi geliyor
Genel Kurul'a bütçe teklifi geliyor
'Program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek'
'Program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek'
Okullarda 'görgü kuralları' müfredat kapsamına alındı
Okullarda 'görgü kuralları' müfredat kapsamına alındı
150 milyon TL vurgun yapan sazan sarmalı çetesi çökertildi
150 milyon TL vurgun yapan sazan sarmalı çetesi çökertildi
Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Erdoğan, 369 tesisin açılışını yapacak
Erdoğan, 369 tesisin açılışını yapacak
Yavaş'tan Akşener'e: Ankara için size ihtiyacım yok, zaten %60 alıyoruz
Yavaş'tan Akşener'e: Ankara için size ihtiyacım yok, zaten %60 alıyoruz
Asgari ücret maratonu 3 senaryo ile başlıyor
Asgari ücret maratonu 3 senaryo ile başlıyor
Başıboş köpekler problemi seçimden önce çözülecek
Başıboş köpekler problemi seçimden önce çözülecek
Teknoloji şirketleri %40 ücret artışı planlanıyor
Teknoloji şirketleri %40 ücret artışı planlanıyor
Çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiye ödemesinde iki formül!
Çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiye ödemesinde iki formül!
Yeni Şafak: FETÖ başta AK Parti olmak üzere bütün partilere sızıyor
Yeni Şafak: FETÖ başta AK Parti olmak üzere bütün partilere sızıyor
Sınıf annesine yeni çözüm: Sınıf temsilcisi
Sınıf annesine yeni çözüm: Sınıf temsilcisi
Betimar Araştırma: İmamoğlu'nun karşısındaki en az 3 aday silip süpürüyor
Betimar Araştırma: İmamoğlu'nun karşısındaki en az 3 aday silip süpürüyor
İstanbul Valisi Gül'den fahiş fiyatla ekmek satışına ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Gül'den fahiş fiyatla ekmek satışına ilişkin açıklama
Başsavcılıktan mahkemede rüşvet iddiasıyla ilgili açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
Başsavcılıktan mahkemede rüşvet iddiasıyla ilgili açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
Yeni yargı paketi TBMM'ye sunulacak
Yeni yargı paketi TBMM'ye sunulacak
Somalili Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Somalili Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Başkentte emeklilerden miting
Başkentte emeklilerden miting
Yeni yargı paketi yolda: Suç işleyen cezasını çekecek
Yeni yargı paketi yolda: Suç işleyen cezasını çekecek
Batan geminin kayıp 7 personeli 22 gündür aranıyor
Batan geminin kayıp 7 personeli 22 gündür aranıyor
Ana sayfaHaberler Spor

Kopenhag'dan Galatasaray taraftarlarına uyarı: Size ayrılan tribünleri kullanın!

Kopenhag Kulübü, sarı-kırmızılı taraftarlarının yarın oynanacak maçta kendilerine ayrılan tribün dışında bulunmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 14:26, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 14:28
Yazdır
Kopenhag'dan Galatasaray taraftarlarına uyarı: Size ayrılan tribünleri kullanın!

Danimarka temsilcisinden yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi maçının oynanacağı Parken Stadı'na özel bir trenle gidebilecek Galatasaray taraftarlarının sadece D tribününe alınacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılı taraftarların takımlarını desteklemelerine sadece D tribününde izin verileceği vurgulanan açıklamada, diğer tribünlerde davranış, kıyafet veya başka bir şekilde Galatasaray ile yakınlık sergileyenlerin bilet ücreti iadesi olmaksızın stattan çıkarılacağı vurgulandı.

Ayrıca, stadın çevresinde yarın yerel saatle 15.00'ten itibaren özel ceza bölgesi kurallarının uygulanacağı ve şiddet eylemlerine iki misli ceza verileceği kaydedildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son hafta maçında yarın TSİ 23.00'te Kopenhag'a konuk olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber