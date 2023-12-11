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Asgari ücrette ikinci toplantı 18 Aralık'ta

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık'ta yapacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 15:01, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 15:45
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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, şu aşamada 2024'te geçerli olacak asgari ücret konusunda herhangi bir rakam söylemenin anlamlı olmadığını belirterek, "Biz ücreti söylediğimiz zaman bağlanır kalırız. İşveren tarafından ücret gelecek ki biz ona göre değerlendirme yapacağız." dedi.

Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantının ardından, komisyonda yer alan 4 işçiyle birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı.

Milyonlarca kişinin gözünün kulağının bu toplantıda olduğunu belirten Ağar, bugünkü toplantının sadece işin başlangıcı olduğunu ve toplantıda herhangi bir ücret konusunun görüşülmediğini söyledi.

Komisyonun ikinci toplantısının 18 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da yapacağını açıklayan Ağar, bu toplantının da yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirileceğini bildirdi.

- "İşçi arkadaşlarımız asgari ücretle geçinemediklerini aktardı"

Ağar, TÜRK-İŞ heyetindeki 4 işçinin toplantıda söz alıp almadığıyla ilgili soruya, "İşçi arkadaşlarımızın görüşlerini sordular, arkadaşlarımız da görüşlerini sundu. Arkadaşlarımız asgari ücretle çalıştıklarını ve geçinemediklerini, geçinebilecek bir ücret talep ettiklerini aktardılar. Bunun üzerine işverenler değerlendirme yapacaklar. Onları da önümüzdeki hafta inşallah göreceğiz." yanıtını verdi.

TÜRK-İŞ'in asgari ücret konusunda "kırmızı çizgisi"nin ne olduğuyla ilgili soruya Ağar, "TÜRK-İŞ olarak herhangi bir ücret söyleme şansımız yok. Biz ücreti söylediğimiz zaman bağlanır kalırız. İşveren tarafından ücret gelecek ki biz ona göre değerlendirme yapacağız. Şu anda herhangi bir ücret söylemenin anlamının olmadığını düşünüyorum. Yani belirli bir ücret söyleyip de o ücretin altında kalmanın bir anlamı yok." yanıtını verdi.

Ağar, bu yıl ilk kez komisyonda yer alan 4 işçinin toplantıda rakam telaffuz edip etmedikleriyle ilgili soru üzerine "Hayır. Biz TÜRK-İŞ'i temsil ediyoruz. Sonuçta TÜRK-İŞ bu arkadaşlarımızı çalıştıkları yerden buldu, tespit etti, getirdi. Asgari ücretle çalışmalarından dolayı bu arkadaşlarımız bugün burada 8 milyon çalışanın sesi oldu." dedi.

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