Belediyeye hırsız girdi: Kasayı ve kamera kayıt cihazını çaldı

Nevşehir Niğde yolu üzerinde bulunan Göre Belediye Hizmet Binası dün akşam geç saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından soyuldu. Hırsızların belediye binasının 2.ci katına, doğal gaz borusundan tırmanarak çay ocağının camını kırıp içeri girdikleri belirtildi. Göre Belediyesi'nde odaları tek tek gezdiği belirlenen şahıslar; belediyenin muhasebe servisinde bulunan kasayı balkondan aşağıya atarak çaldığı tespit edildi. Belediye başkanının makam odasında bulunan ve belediyenin güvenlik kamerasına ait kayıt cihazını da alan hırsız veya hırsızlar daha sonra kayıplara karıştı. Çalınan belediye kasasının içinde yaklaşık 17 bin lira bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlatırken, olay ile ilgili tahkikat sürüyor.