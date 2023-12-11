Valilikten tekstil fabrikasında işçilerin gözaltına alınmasına dair açıklama

Şanlıurfa Valiliği, Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında yaşanan olaylar ile ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada, "Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan bir işletmede 27.11.2023 tarihinden itibaren bir sendika organizesinde iş bırakma ve sendikal faaliyet şeklinde başlayan eylemlerin kolluk kuvvetlerimizin sürekli uyarılarına rağmen yasa dışı toplantı ve gösteriye dönüşmesi, iş ve çalışma hürriyetine müdahalede bulunulması üzerine 28 kişi hakkında adli işlem başlatılmış ancak yapılan bütün uyarılara rağmen 2911 sayılı Kanuna aykırı şekilde toplantı ve gösteri yapılması, servis araçlarının geçişinin engellenmesi, Organize Sanayi Bölgesi içinde trafik düzeninin bozulmasına kadar varan yasa dışı davranışlara devam edilmesi üzerine, 11.12.2023 Pazartesi günü söz konusu faaliyetleri yürüten 6 kişi başlatılan adli soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmış, izinsiz yapılan toplantı ve gösteriye yapılan ikazlara rağmen son verilmemesi üzerine topluluğun dağılması sağlanmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır. Toplum düzenini bozan, iş ve çalışma hürriyetini ihlal eden benzeri kanuna aykırı girişimlere karşı bundan sonra da yasal olarak gerekli işlemler uygulanacaktır" denildi.