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Nöbetçi yargı personeli görevlendirilmesinde hakkaniyet sağlanmalı!

Adalet Komisyonu Başkanlıklarının nöbete kalacak yargı personelini belirlerken hakkaniyeti esas alması gerekmektedir. Adalet Bakanlığının konuyla ilgili genel bir yazı yayımlaması uygun olacaktır

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 15:50, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 15:51
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Nöbetçi yargı personeli görevlendirilmesinde hakkaniyet sağlanmalı!

İdareci pozisyonunda bulunan kişiler, eylem ve işlemlerini hakkaniyet gözeterek tesis etmelidir. Hakkaniyet gözetilerek tesis edilen işlemlerde, işlemin muhatabı olan bireyler, işlemi tesis eden yöneticilere hiç bir şekilde serzenişte bulunamaz.

Adli yargıda görev yapan yargı personeli, çalışma saati sona erdiğinde nöbetçi olarak görevlendirilmektedir. Büyük adliyelerde görev yapan yargı personelinin nöbetçi olarak görevlendirilmesi yılda bir veya iki kez iken, küçük adliyelerde ise bu döngü daha kısa aralıklarla olmaktadır.

Memurlar.Net'te konuyla ilgili şu haberler yayımlanmıştı:

Adliyelerde haksız nöbet uygulaması (https://www.memurlar.net/haber/208025/),
Adliyelerdeki haksız nöbet uygulaması devam ediyor (https://www.memurlar.net/haber/365793/)
Bazı adliyelerde hala nöbet listelerinden muaf tutulanlar var! (https://www.memurlar.net/haber/749075/)
Adalet Bakanlığı, memurlar.net'teki yazı üzerine, haksız nöbet uygulaması için genelge çıkardı (https://www.memurlar.net/haber/216314)

Haberlerin Memurlar.Net'te yayımlanmasından sonra tüm birim çalışanları nöbete dahil edilmiş, bir süre sonra eski düzene yani bazı birim çalışanlarının nöbetten muaf tutulmaları uygulamasına dönülmüştür.

Adliyelerde çalışan yargı personellerinin hangilerinin nöbet tutacağı, hangi birimlerin nöbete dahil edilmedikleri ilgili adalet komisyonu başkanının kararıyla olmaktadır. Dolayısıyla; adalet komisyonu başkanı istediği birimleri nöbete dahil etmekte, istediklerini ise nöbetten muaf tutmaktadır. Bazı adalet komisyonu başkanının vermiş olduğu kararlar hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Zira; amir konumunda bulunan yöneticiler, eylem ve işlemlerinde hakkaniyet esaslarını gözetmek zorundadır.

Yargısal faaliyetlerin olmadığı birimler olan; adalet komisyonları ve idari işler müdürlüğünde çalışan kişiler, unvanları zabıt katibi olduğu için görevde yükselme sınavına başvuruda bulunabilirken, unvanları zabıt katibi olmasına rağmen nöbetten muaf olmaktadır. Görevde yükselme sınavına girmesinin hukuki dayanağı unvanı olmakta iken, nöbetten muaf tutulmakta ise herhangi bir hukuki dayanağı olmamaktadır. Yani; görevde yükselme sınavına unvanı zabıt katibi olduğu için giren kişiler görev yaptığı adliyenin adalet komisyonu başkanı tarafından unvanının tanımına uyan nöbet işlerinde görevlendirilmemektedir.

Adalet komisyonu başkanlıklarında tanıdıkları olan rahat yerlerde çalışırken, tanımadığı olan ise en yoğun birimde görevlendirilabilmektedir. Adalet Bakanlığı, tüm adalet komisyonu başkanlıklarına yazacağı yazıyla yaşanan bu hakkaniyetsizliklerin çözümüne yçnelik girşimde bulunabilir.

Konunun önemi ilgililer tarafından dikkate alınıp gerekenlerin yapılması dileğiyle.

Çotanak

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