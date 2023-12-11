Hudut Kartalları sınırda FETÖ'cü 2 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, FETÖ mensubu 2 kişi sınırda yakalandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."