Parlamenter Danışmanları kıdem tazminatı istiyor!

Parlamenter Danışmanlar Derneği yaptığı yazılı açıklamada, Mecliste Parlementer Danışmanlık yapan görevlilerin, birçok sosyal haklardan yararlanamadığı, bu durumun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiği ifade edildi.

Parlamenter Danışmanlar Derneği'nin yazılı açıklaması şu şekilde

Milletvekillerinin hem yasama faaliyetlerinde hem de siyasi faaliyetlerinde en yakın mesai arkadaşı olan TBMM danışmanları herhangi bir nedenle işlerinden ayrıldıklarında uluslararası iş hukuku kurallarına aykırı olarak kıdem tazminatından mahrum bırakılmaktadır.

Çalıştıkları süre boyunca TBMM İdari Teşkilat Knunun 30. Maddesine göre sözleşmeli olarak görev yapan danışmanlar sözleşmelerinin sona ermesi sonunda hiçbir şekilde kıdem tazminatı alamamaktadır. Aynı şekilde işsizlik maaşından da yararlanamamaktadırlar. Bu şekilde görev yapan Türkiye'de tek çalışan kesim olan TBMM Danışmanları yıllarca yaptıkları hizmetin ikramiyesini alamamaktadırlar. Yaptıkları hizmet kamu görevinden sayılması, disiplin yönünden 657 Sayılı kanunna tabi olmaları hatta işe alım sürecinde 657 Sayılı Kanununun ilgi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmelerine rağmen işten ayrıldıklarında hiçbir güvenceye sahip olamamatadırlar.

Bu durumun Cumhurbaşkanı dahil TBMM idaresi ve siyasi parti grupları tarafından bilimesine ve bu mağduriyetin giderilmesi için çeşitli kanun tekliflerinin verilmesine rağmen bu güne kadar hiçbir gelime kaydedilmemiştir.

Danışmanlar tarafından kurulan ve yıllardır faaliyet gösteren Parlamenter Danışmanları Derneği konuyu defaatle gündeme getirmiş hatta son olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kanun teklifi verilmiş ancak dönemin Akparti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından engellenmesi, milletvekillerinin her türlü işlerini yapan adeta sırdaşı gibi çalışan en yakın mesai arkadaşları danışmanları son derece üzmüştür.

Burum uluslararası iş hukuku kurallarına aykırı bir durum teşkil etmekle beraber hiçbir yasal iş güvencesi olmaya danışmanların işsiz kalmaları durumunda ciddi mağduriyetlere sebebiyet vermektedir. Yaptıkları iş sebebiyle kritik bir önem taşıyan danışmanlar, kanun tekliflerinden her türlü yasam metinlerini hazırlamakta, milletvekillerinin tüm yasama faaliyetlerinde onların en yakın yardımcısı olarak görev yapmaktadırlar. Böyle önemli bir göreve sahip danışmanların güvencesiz olarak çalıştırılmaları vicdani olarakda rahatsız etmektedir.

Mağduriyetlerin giderilmesini umut ediyoruz

Meclis bürokrasisinin kanunu yanlış yorumlanması nedeniyle böyle bir mağduriyetin oluşması ve siyasi iradeyi yanlış yönlendirmeleri yüzlerce insanın mağdur olmasına neden olmuş ve olmaya devam etmektedir. Nitekim meclis bürokratları tarafından ilgili kanunda ". her ne ad adı altında olursa olsun başka bir ödem yapılmaz." İbaresinin iş sonu tazminatının ödenmesinde engel olarak gösterilmesi son derece yanlış ve yanıltıcı bir değerlendirmedir. İlgili madde hükmü çalışanların çalıştıkları sürece aldıkları maaş haricinde bir ödemeyi kastetmekte olup iş sonu yani kıdem tazminatının bu kapsamda değerlendirilmemesi gerekmektedir. Kıdem tazminatı çalışanın işsiz kaldığı süre boyunca hayatını idame ettirmesi açısından son derece önemli ve gerekli bir teminattır. Aynı şekilde memurlara neden emekli ikramiyesi veriliyorsa yaptıkları iş bakımından kamu görevi ifa eden danışmanların da işten ayrılmaları halinde bunu hak etmeleri kadar doğal ve insani bir durum yoktur. Çalıştıkları sürece kamu hizmeti yapmalarına rağmen meclis çalışanlarının aldıkları yan ödemelerin ". her ne ad adı altında olursa olsun başka bir ödem yapılmaz." İbaresi gereğince verilmemesine herhangi bir itarazda bulunmayan danışmanlar ancak bu maddenin gerekçe gösterilerek iş sonu tazminatının ödenmemesi yanlış ya da art niyetli bir yorum olduğu gerçeğini ortaya çıkartmaktadır. Türkiye'de tüm çalışan kesimlerin kıdem tazminatı hakkına sahip olup çalışanlar içinde 10 binde 1 den daha az sayıda olan danışmanlar için verilmemesi vicdan sahibi herkesi rahatsız etmektedir. Meclis bürokratlarının yüksek maaşları göz önüne alındığında meclisisn en çok çalışan ve hiçbir güvencesi olmaya danışmanların bu haktan mahrum bırakılmasını kamu oyunun vidanına bırakıyor ve 28. Dönemde bu mağduriyetin giderilmesini umut ediyoruz.

Şeklinde yazılı bir açıklama yayımladı.