İşte 2023'te Google'da en çok aranan isimler

Kaliforniya merkezli teknoloji devi Google'ın kategorilere ayırarak açıkladığı 2023 yılının en çok arananlar listesi küresel ilgi alanları ve eğilimleri gözler önüne serdi.

1 Ocak ve 27 Kasım 2023 tarihleri arasındaki aramalarda en çok aranan kategori çeviri oldu. Bunu sanat ve eğlence, metin, eğitim ve alışveriş izledi.

Listenin haber kategorisinde en çok aranan ifade "İsrail-Hamas savaşı" oldu.

Bunu haziran ayında Kanada açıklarında patlayan Titanik denizaltı aracı ve şubat ayında Türkiye'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerini merak edenlerin "Türkiye deprem" kelimeleriyle yaptığı arama izledi.

Geçen yıl listenin başını "Ukrayna" çekmişti.

2023'ün bitmesine sayılı günler kaldı...

Yeni yıla girmeden önce geride bıraktığımız yılda dünyada ve Türkiye'de birçok olaylar meydana geldi.

Depremler oldu, seçime gidildi, fenomenler cezaevini boyladı.

Bunun üzerine milyonlarca vatandaş, arama devi Google üzerinden gündemdeki olayları ve kişileri araştırmaya başladı.

2023'ün arama trendleri açıklandı

Bu kapsamda Google her yılın aralık ayında yıl boyunca en çok aranan içeriklerden oluşan 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınladı.

İşte yıl boyunca merak edip sorduklarımız...

Google'da En Çok Aratılan İsimler

Sinan Oğan

Dilan Polat

Zaha

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce

Zaniolo

Icardi

Ali Yerlikaya

Hakan Fidan

Tete

Google'da En Çok Aratılan Kaybettiklerimiz

Taha Duymaz

Metin Uca

Özkan Uğur

Seda Fettahoğlu

Deniz Baykal

Erkin Koray

Burhan Çaçan

Merve Kayaalp

Matthew Perry

Mehmet Barlas

Google'da En Çok Aratılan Diziler

Yalı Çapkını

Wednesday

Kızılcık Şerbet

Aile

Hudutsuz Sevda

Şahmaran

Yabani

The Last Of Us

Kirli Sepeti

Ruhun Duymaz

Google'da En Çok Aratılan Tarifler

Aşure tarifi

Güllaç tarifi

Acai bowl tarifi

Krem karamel tarifi

Lalanga tarifi

Topik tarifi

Yağlama tarifi

Kalpli kurabiye tarifi

Ev baklavası tarifi

Şiveydiz tarifi

Google'da En Çok Aratılan Şarkı sözleri

Antidepresan şarkı sözleri

Enerji şarkı sözleri

Bi' Tek Ben Anlarım şarkı sözleri

Müphem şarkı sözleri

Ali Cabbar şarkı sözleri

Manolya şarkı sözleri

Aşkın Olayım şarkı sözleri

Mockingbird şarkı sözleri

Lento şarkı sözleri

Belki şarkı sözleri

Google'da En Çok Aratılan Nerede?

Deprem nerede oldu?

Elbistan nerede

Gazze nerede

Fas nerede

Nerede oy kullanacağım

Mescid - i Aksa nerede

Teknofest nerede

Kudüs nerede

Akbelen nerede

Gökçeada nerede

Google'da En Çok Aratılan Nasıl?

Teravih namazı nasıl kılınır

Bayram namazı nasıl kılınır

Deprem nasıl oluşur

Seçim ikinci tura nasıl kalır

Basınç ölçer nasıl yazılır

Oy nasıl kullanılır

Uyurgezer nasıl yazılır

Anadil nasıl yazılır

Sandık görevlisi nasıl olunur

Vergisiz telefon nasıl alınır

Google'da En Çok Aratılan Burçlar

En sevilmeyen burçlar

En üzgün burçlar

En tatlı burçlar

Toprak grubu burçları

Sabit burçlar hangileri

İnatçı burçlar

Aurası yüksek burçlar

Dişil burçlar

Hava grubu burçları

Ateş grubu burçları

Google'da En Çok AratılanNe giyilir?

İş görüşmesinde ne giyilir?

İlkbaharda ne giyilir?

Umrede ne giyilir?

Aile tanışmasında ne giyilir?

16 derecede ne giyilir?

Konserde ne giyilir?

İmam nikahında ne giyilir?

Solaryuma giderken ne giyilir?

Lisenin ilk günü ne giyilir?

Siyah gömlek altına ne giyilir?

Google'da En Çok Aratılan Hissediyorum

Sürekli başım dönüyor gibi hissediyorum

Sürekli yorgun hissediyorum

Sürekli tuvaletim varmış gibi hissediyorum

Karında kalp atışı hissediyorum

Sürekli aç hissediyorum

Neden deprem oluyor gibi hissediyorum

Kendimi çok yalnız hissediyorum

Hasta olacak gibi hissediyorum

Kendimi halsiz hissediyorum

Kendimi değersiz hissediyorum

Peki dünya en çok neyi aradı

Dünyada ise en çok arananlar listesinde ise Türkiye'de gerçekleşen 6 Şubat depremleri ilk sıralarda yer aldı.

Gazze saldırıları ise en çok aranan konu oldu. En çok aranan isim ise dünyaca ünlü Amerikan futbolculu Damar Hamlin oldu.

En çok aranan film Barbie olurken, Sharika müzik kategorisinde en çok aranan isimler listesinde birinciliğe oturdu.

Kaybettiklerimiz başlığı altında ise en çok aranan isim Friends dizisinin oyuncusu Matthew Perry ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise dünyaca ünlü isim Tina Turner yer aldı.