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Bakan Bolat'tan üniversite öğrencilerine '5T' tavsiyesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hayatta 5T hedefini çok önemsiyorum. Bunlar, teknik, takım, tecrübe, tevazu ve takva. İyi bir insan olmayı hedeflemeliyiz, iyi bir insan olursak, iyi bir İslam oluyoruz. Sorumluluk duygusu en önemli kelimelerden biri, gençlerden bu kelimeyi asla unutmamalarını rica ediyorum. Sorumluluk almak, sizi hayatta başarıya götüren çok önemli bir kavram." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 17:05, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 17:08
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Bakan Bolat'tan üniversite öğrencilerine '5T' tavsiyesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Florya yerleşkesinde akademisyenler ve öğrenciler ile bir araya gelerek, "Gençler için Meslek Sırları ve Kariyer Yönetimi" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı'nın görev ve yetkileri hakkında gençlere bilgi veren, kendi öğrencilik yıllarından bahseden, yaşadığı deneyim ve tecrübeleri öğrencilerle paylaşan Bolat, öğrencilerin hayata hazırlanması için tüm imkanların gençlerin hizmetinde olduğunu dile getirdi.

Bugün gençlerin çok büyük şanslara sahip olduğunun altını çizen Bolat, kendi dönemindeki üniversite süreci ile kıyaslandığında şu an gençlerin önemli avantajları elinde bulundurduğunu aktardı.

Bolat, Türkiye'nin genç nüfusunun, ekonomi başta olmak üzere çoğu alanda önemli bir potansiyeli barındırdığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Türkiye genç bir nüfusa sahip, yaş ortalamamız 33. Ekonomiler ve ülkeler genç nüfuslarıyla büyür. Gençler dinamizm, çalışma, enerji katar. Bugün Avrupa ülkelerinde ciddi bir ekonomik durgunluk var. Bir altyapı ve üstyapılarında gerileme ve erozyon söz konusu çünkü nüfuslarındaki yaşlılık payı çok yüksek. Çalışan nüfus hem üretir hem harcar. Bu anlamda yaşlılarımıza bakmak, onları rahat ettirmek anlamında da genç nüfusa ihtiyacımız var. Onlar çalışacak, daha önce çalışmış olanlara bakacaklar. Bu şekilde hayat devam edecek. Teknoloji konusunda da bugün çok önemli imkanlarımız var. Teknolojik gelişmeler noktasında Türkiye çok büyük rol aldı.

Bugün Türkiye'mizde 100 tane Teknopark, 1300 AR-GE merkezi var ve TEKNOFEST yarışmasına öğrenciler 1 milyon adet proje sunuyor. Bu açıdan dünyada başarılı olmak istiyorsak, korkunç bir rekabet var, bunu bilmemiz gerek. Bunu en iyi hisseden benim, Ticaret Bakanıyım, uluslararası ilişkilerde, uluslararası ticarette korakor bir savaş ve mücadele veriyoruz. Bir yandan mal ve hizmet ihracatımızı arttırmaya çalışıyoruz, bir yandan da ülkemize çok fazla haksız ithalat gelmesin diye de mücadele ediyoruz ama ticarette inanılmaz bir savaş var, rekabet var."

- "Hayatta 5T hedefini çok önemsiyorum. Bunlar, teknik, takım, tecrübe, tevazu ve takva"

Hem Türkiye'de hem Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar ve küreselde verilen mücadele hakkında bilgi veren Bolat, öğrencilere kariyer yönetimi konusunda bazı tavsiyelerde bulundu.

Bolat, bilginin paylaşılması gerektiğine dikkati çekerek, sunulan bilgiyi alırken de sorgulama ve süzgeçten geçirme mekanizmasının çalıştırılması gerektiğini, bu alışkanlığın üniversite senelerinde başladığını aktardı.

Bakan Bolat, "Hayatta 5T hedefini çok önemsiyorum. Bunlar, teknik, takım, tecrübe, tevazu ve takva. İyi bir insan olmayı hedeflemeliyiz, iyi bir insan olursak, iyi bir İslam oluyoruz. Sorumluluk duygusu en önemli kelimelerden biri, gençlerden bu kelimeyi asla unutmamalarını rica ediyorum. Sorumluluk almak, sizi hayatta başarıya götüren çok önemli bir kavram." dedi.

Gençlere üretmenin, emek vermenin öneminden bahseden Bolat, sadece tüketime odaklananların hayatta çok zorluk çektiğini anlattı.

Bolat, sunumunda gençlere çok sayıda tavsiyede bulunurken, kendi hayat deneyimlerinden de örnekler verdi.

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