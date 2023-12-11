Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki işçileri kabul etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İŞ heyetinde yer alan 4 işçiyi makamında kabul etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 18:01, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 18:07
Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve işçilerle bir araya geldi.
Kabulde, Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da hazır bulundu.