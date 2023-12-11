Orgeneral Arif Çetin'den hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Orgeneral Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "X isimli sosyal medya platformunda, 10 Aralık 2023 Pazar, şahsıma yönelik bir kısım iftiralar ortaya atılmıştır. Asılsız, mesnetsiz iddialar ve iftiralara karşı gerekli hukuki süreci başlattım. İlgili kişiyle hukuk önünde hesaplaşacağım. Ayrıca İçişleri Bakanım Sayın Ali Yerlikaya'ya, konunun araştırılması için talepte bulundum." ifadelerini kullandı.