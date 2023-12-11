Bakan Şimşek: 'Vergiyi tabana yayacağız' dedim yanlış anlaşıldım

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada güncel ekonomik durumu değerlendirdi.

Şimşek, Türkiye'nin ekonomik durumunun her geçen gün daha da iyileştiğine dikkat çekerek, mevcut programın aksatılmadan devam ettiğini söyledi.

Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Vergiyi tabana yayacağız" açıklamasının yanlış anlaşıldığını aktararak, "Burada demek istediğim kayıt dışı vergiyle mücadele etmekti. Vergi reformları ile vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz demek istedim. Vergide adaleti iyileştirmemiz lazım" diye konuştu.

Bakan Mehmet Şimşek, özetle şunları söyledi:

"Küresel ticarette artan korumacılık eğilimleri, yaşlanan nüfus, yüksek borçluluk oranları, iklim krizi ve ticaret ortaklarımızın zayıf büyümesi başlıca küresel zorluklardır. Küresel büyümenin yavaş seyrettiği, çok önemli küresel meydan okumaların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Öte yandan, son dönemde gerileyen emtia fiyatları ve küresel finansal koşullardaki iyileşme beklentisi olumlu olarak değerlendirilmektedir. Sürdürülebilir yüksek büyüme ile birlikte kalıcı refah artışı için fiyat istikrarı ön koşuldur.

Fiyat istikrarını sağlamalıyız

Bu nedenle programımızın odağında enflasyonun düşürülmesi yer almaktadır. Fiyat istikrarı reel sektöre sağlayabileceğimiz en büyük destektir. Ancak fiyat istikrarının sağlanması bir süreç işidir, para politikası gecikmeli çalışıyor. Enflasyon gecikmeli de olsa doğru politikalara yanıt verecek. Programımızın enflasyon üzerindeki olumlu yansımalarını aylık enflasyonda görmeye başladık. Yıllık enflasyonda da düşüş 2024 yılı Haziran ayından itibaren görülecek. Deprem harcamaları bütçe dengesinde geçici bozulmaya yol açarken; mali disiplini yeniden sağlayacak gelir ve harcama politikalarını uygulamaya aldık. 2023 yılında bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 6'nın altında kalmasını bekliyoruz. Maliye politikasında disiplinle reformlara alan açmak istiyoruz. Ülkemiz geçtiğimiz yirmi yılda uzun dönem ortalamasının üzerinde büyüme performansı gösterdi.

OVP başarılı şekilde çalışıyor

Ancak, son dönemde büyümenin kompozisyonunda dengelenme ihtiyacı oluştu. Atılan adımlar sayesinde 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bu dengelenmenin başladığını gördük. Ekim ayında yıllık cari açık mayıs ayına göre 9,6 milyar dolar düştü. Cari açığı kalıcı olarak azaltacağız. Para politikasındaki normalleşme, altın ithalatında da azalmaya sebep olacak. Orta Vadeli Program başarılı bir şekilde çalışıyor. Risk primimiz düştü, kurdaki dalgalanmalar azaldı, ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi arttı, bankaların ve reel sektörün dış borç çevirme oranları yükseliyor.

Düşen cari açık ve artan sermaye girişleri ile brüt rezervler Mayıs ayına göre 42 milyar dolar yükseldi. Üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme için reel sektörü destekliyoruz. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) uygulaması yeniden yapılandırıldı. Başvurular 20 Aralık'ta başlayacak. 1 milyar TL'yi aşan yatırım projeleri için 10 yıl vadeli, uygun faizli kredi sağlamak üzere 3 yıl için 300 milyar TL limit tahsis edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ve teknoloji seviyesi yüksek olan 281 ürünü çalışın, teknolojiniz yoksa teknolojik ortaklığa gidin ve YTAK'a başvurun. Yatırım yapın, biz yanınızda olacağız. Çok güçlü bir yatırım teşvik sistemimiz var. Hazine destekli kredi garanti sistemi kapsamında bu yıl ikisi deprem bölgesine yönelik olmak üzere 18 yeni destek paketi uygulamaya konuldu.

Reeskont limitini 10 kat artırdık

İhracatçılarımızın finansmana erişimini ve hizmet ihracatını da destekliyoruz. Bu kapsamda, günlük reeskont kredi limiti 10 katına çıkartıldı, toplam faiz maliyetine üst sınır getirildi ve ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı. Eximbank'ın sermayesi 20,6 milyar TL'ye yükseltildi. Böylece firmaların finansmana erişimini kolaylaştırdık. Hizmet ihracatından elde edilen gelirlere sağlanacak kazanç istisnası Meclisimize sevk edildi. Son 20 yılda 258 milyar dolar altyapı yatırımı yaptık, önümüzdeki 30 yılda yaklaşık 200 milyar dolar ilave altyapı yatırımı yapacağız. Bunun yüzde 36'sı demiryollarına olacak."