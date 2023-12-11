Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise incelemenin ardından otopsi için Ortaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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