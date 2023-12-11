Sözcü'de yer alan habere göre; Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından hakemlerden flaş bir karar geldi.

Halil Umut Meler'e karşı yapılan çirkin saldırının ardından Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Hakemlerin bu kararının ardından Merkez Hakem Kurulu'nun da atama yapmayacağı iddia edildi. Son dakika olarak gündeme gelen bu iddiaların ardından resmi açıklamanın en kısa sürede yapılacağı vurgulandı.

Süper Lig'de yaşanan skandal olayın yankıları devam ederken MHK'nın ve TFF'nin alacağı kararların radikal yönde olması bekleniyor.