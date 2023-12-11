Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Ak Parti'den ihraç edilecek
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Ak Parti'den ihraç edilecek
Kredi de %0.99 Faiz Fırsatı!
Kredi de %0.99 Faiz Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bakan Yerlikaya: Hakem Halil Umut Meler'e saldıran 2 kişi gözaltında
Bakan Yerlikaya: Hakem Halil Umut Meler'e saldıran 2 kişi gözaltında
Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı
Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı
Hakem Halil Umut Meler'e saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldı
Hakem Halil Umut Meler'e saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldı
Ortaokul ve liselere iki yeni ders geliyor
Ortaokul ve liselere iki yeni ders geliyor
Bakan Şimşek: 'Vergiyi tabana yayacağız' dedim yanlış anlaşıldım
Bakan Şimşek: 'Vergiyi tabana yayacağız' dedim yanlış anlaşıldım
Dolar günü 29 TL sınırında tamamladı
Dolar günü 29 TL sınırında tamamladı
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor
'Suriyeliler Türkiye'de Kalsın Genelgesi' başlıklı haberlere açıklama
'Suriyeliler Türkiye'de Kalsın Genelgesi' başlıklı haberlere açıklama
Bakan Bolat'tan üniversite öğrencilerine '5T' tavsiyesi
Bakan Bolat'tan üniversite öğrencilerine '5T' tavsiyesi
Soruşturma dosyalarının yüzde 30'u hakaret dosyası
Soruşturma dosyalarının yüzde 30'u hakaret dosyası
Belediyeye hırsız girdi: Kasayı ve kamera kayıt cihazını çaldı
Belediyeye hırsız girdi: Kasayı ve kamera kayıt cihazını çaldı
Asgari ücrette ikinci toplantı 18 Aralık'ta
Asgari ücrette ikinci toplantı 18 Aralık'ta
Erdoğan: Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur
Erdoğan: Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
AK Parti'de yerel seçim mesaisi: Aday tespit komisyonu kuruldu
AK Parti'de yerel seçim mesaisi: Aday tespit komisyonu kuruldu
'Ekonomi politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz'
'Ekonomi politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz'
Sosyal medyada gayrimenkul paylaşımını herkes yapamayacak
Sosyal medyada gayrimenkul paylaşımını herkes yapamayacak
'2024 bütçesinde memur ve emeklilerin sorunları çözülmelidir'
'2024 bütçesinde memur ve emeklilerin sorunları çözülmelidir'
Bakan Güler: İsrail'in saldırıları artık vahşete dönüştü
Bakan Güler: İsrail'in saldırıları artık vahşete dönüştü
Genel Kurul'a bütçe teklifi geliyor
Genel Kurul'a bütçe teklifi geliyor
'Program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek'
'Program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek'
150 milyon TL vurgun yapan sazan sarmalı çetesi çökertildi
150 milyon TL vurgun yapan sazan sarmalı çetesi çökertildi
Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Erdoğan, 369 tesisin açılışını yapacak
Erdoğan, 369 tesisin açılışını yapacak
Yavaş'tan Akşener'e: Ankara için size ihtiyacım yok, zaten %60 alıyoruz
Yavaş'tan Akşener'e: Ankara için size ihtiyacım yok, zaten %60 alıyoruz
Asgari ücret maratonu 3 senaryo ile başlıyor
Asgari ücret maratonu 3 senaryo ile başlıyor
Başıboş köpekler problemi seçimden önce çözülecek
Başıboş köpekler problemi seçimden önce çözülecek
Teknoloji şirketleri %40 ücret artışı planlanıyor
Teknoloji şirketleri %40 ücret artışı planlanıyor
Ana sayfaHaberler Spor

Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'a karşı yapılan yumruklu ve tekmeli saldırının ardından hakemlerden flaş bir karar geldi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 23:25, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 23:27
Yazdır
Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı

Sözcü'de yer alan habere göre; Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından hakemlerden flaş bir karar geldi.

Halil Umut Meler'e karşı yapılan çirkin saldırının ardından Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Hakemlerin bu kararının ardından Merkez Hakem Kurulu'nun da atama yapmayacağı iddia edildi. Son dakika olarak gündeme gelen bu iddiaların ardından resmi açıklamanın en kısa sürede yapılacağı vurgulandı.

Süper Lig'de yaşanan skandal olayın yankıları devam ederken MHK'nın ve TFF'nin alacağı kararların radikal yönde olması bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber