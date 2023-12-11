Özgür Özel, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın maç sonrası FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e yumruk atmasıyla başlayan şiddet olaylarını kınıyorum. Şiddetin spor sahalarından kazınması için bugüne kadar yeterli önlem almayanları tekrar göreve davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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