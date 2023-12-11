Hakem Halil Umut Meler hastaneye kaldırıldı
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saha içinde saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 23:42, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 23:43
Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa götürüldü.
Meler'in tedavisi hastanede devam ediyor.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.