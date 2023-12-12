12 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

3- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'de Başkan Joe Biden ile bir araya gelecek.

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesi ile 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

2- TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay ve Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının bütçeleri ele alınacak.

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık merkez binada Afet Öncesinden Sonrasına Eğitim Projesi Tanıtım Töreni ile Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net