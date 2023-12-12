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12 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

12 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 00:03, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 00:06
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12 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ordu Milletvekili Seyit Torun'un kayınvalidesi Leyla Karaman için Ataşehir Mehmet Uslu Camii'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/13.04)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık merkez binada Afet Öncesinden Sonrasına Eğitim Projesi Tanıtım Töreni ile Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00/13.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay ve Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi Odaları Konsey Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı yenilik araştırması sonuçlarını, ekim ayı dış ticaret endeksleri ile inşaat maliyet endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesi ile 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vietnam'ı ziyaret edecek.

(Hanoi)

2- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'de Başkan Joe Biden ile bir araya gelecek.

(Washington)

3- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6'ncı ve son hafta karşılaşmaları başlayacak. Galatasaray, A Grubu'nda Danimarka'nın Kopenhag takımına konuk olacak.

(Kopenhag/23.00)

2- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında TOFAŞ, H Grubu'nda Bosna Hersek'in Igokea m:tel takımını ağırlayacak.

(Bursa/20.00)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, A Grubu'nda Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Lyon/22.00)

4- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Bankkart, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Atina/20.00)

5- Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın 8'li final (Son 16) turu ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, Hollanda'nın Draisma Dynamo ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Apeldoorn/21.30)

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