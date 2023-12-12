12 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları
12 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/11.00)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ordu Milletvekili Seyit Torun'un kayınvalidesi Leyla Karaman için Ataşehir Mehmet Uslu Camii'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
(İstanbul/13.04)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık merkez binada Afet Öncesinden Sonrasına Eğitim Projesi Tanıtım Töreni ile Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/11.00/13.00)
2- TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay ve Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının bütçeleri ele alınacak.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi Odaları Konsey Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/14.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı yenilik araştırması sonuçlarını, ekim ayı dış ticaret endeksleri ile inşaat maliyet endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesi ile 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vietnam'ı ziyaret edecek.
(Hanoi)
2- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'de Başkan Joe Biden ile bir araya gelecek.
(Washington)
3- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6'ncı ve son hafta karşılaşmaları başlayacak. Galatasaray, A Grubu'nda Danimarka'nın Kopenhag takımına konuk olacak.
(Kopenhag/23.00)
2- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında TOFAŞ, H Grubu'nda Bosna Hersek'in Igokea m:tel takımını ağırlayacak.
(Bursa/20.00)
3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, A Grubu'nda Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Lyon/22.00)
4- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Bankkart, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Atina/20.00)
5- Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın 8'li final (Son 16) turu ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, Hollanda'nın Draisma Dynamo ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Apeldoorn/21.30)