Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde ilk gün geride kaldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yönettiği bütçenin ilk günündeki görüşmeler, 12 saat 20 dakika sürdü. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HEDEP Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, görüşmeleri Genel Kurul'da takip etti.

CHP Genel Başkanı Özel, bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde partisi adına konuşma yaptıktan sonra Genel Kurul salonundan ayrılırken, MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşmelerin tümünde Genel Kurul'da bulundu.

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle sesi kısılan TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlü sataşmalar sırasında, "Sesi çıkmayan bir Meclis Başkanı buldunuz, hepiniz her taraftan söze giriyorsunuz. Oturduğunuz yerden söz atmayın" diyerek, Genel Kurul'u sükunete davet etti.

- "Bağırmak sokak işidir"

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği Genel Kurul'da yaşanan tartışmalar üzerine Kurtulmuş, "Bağırmak sokak işidir. Burası bir sokak değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Milletin mehabetine sahip olması gereken bir yerdir. Hiç kimsenin bağırmasına gerek yoktur." ifadesini kullandı.

Birleşime verilen aralarda, milletvekilleri ve siyasi parti genel başkanları kuliste dinlendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuliste dinlendiği sırada yanına gelen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile bir süre sohbet etti.

- Yöresel tatlar ikram ediliyor

Bütçe görüşmeleri dolayısıyla milletvekilleri, temsil ettikleri illerin yöresel ürünlerini Meclis'te ikram ediyor.

Görüşmelerin ilk gününde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile AK Parti Bingöl milletvekillileri tarafından şehrin yöresel yemekleri ikram edildi.

Bütçe görüşmelerinin yapılacağı 14 gün boyunca Diyarbakır, Isparta, Antalya, Mersin, Bursa, Konya, Afyonkarahisar, Sivas, Tekirdağ, Kayseri ve Şanlıurfa milletvekilleri, illerinin tanıtımına katkı amacıyla ikramlarda bulunacak. Yöresel yemeklerinin yanı sıra kentlerde yetiştirilen meyveler de milletvekillerine ikram edilecek.