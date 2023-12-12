İsrail yazılımı çöp kutusuna: Devletten siber güvenlik atağı

İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatmasında, ABD'li yazılım şirketleri bu ülkeye teknolojik destek sağlayarak Filistinlilerin katledilmesine ortak olurken, Türkiye, yabancı menşeli yazılımlara karşı önemli bir adım atıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, siber güvenlikte yerli ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması için harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 29 Temmuz 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile kamuda açık kaynak kodlu yazılım (AKKY) kullanımının yaygınlaştırılarak bilişim harcamalarından tasarruf edilmesi, üretici bağımlılığının azaltılması ve siber güvenliğin güçlendirilmesi amaçlanmıştı. Bu doğrultuda bazıları hariç tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, yazılım envanterlerinden hangilerini AKKY muadilleriyle değiştirebileceklerine yönelik "AKKY Geçişi Analiz ve yol haritası raporu" hazırlamaları ve 9 ay içerisinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ne iletmeleri istenmişti. Bu kapsamda tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerli siber güvenlik yazılımlarına geçiş için Nisan 2024 tarihine kadar yol haritası belirleyerek bunu Cumhurbaşkanlığı'na sunacak.

MALİYET FARKI 30 KAT



Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının eskiden kalma alışkanlıklar sebebiyle ABD ve İsrail menşeli yazılım firmaları ile çalışmaya devam ettikleri belirtilirken, bu firmaların sunucu ihalelerinin içerisine siber güvenlik yazılımlarını da ilave ederek kurumlardan yıllık milyonlarca dolar 'siber güvenlik yazılımı lisans bedeli' aldıkları öğrenildi. Yapılacak yeni düzenlemelerle siber güvenlik yazılımları için de sunucu haricinde ayrı ihaleler düzenlenmesinin sağlanması planlanırken, yerli yazılım firmaları ile aralarında yaklaşık 30 katlık bir maliyet farkı bulunduğu ifade edilen bu yabancı yazılımların kullanımının tamamen bitirilmesi hedefleniyor.

TBD'DEN "KRİTİK UYARI"



Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin çalışmasını değerlendiren Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, özellikle kritik altyapılarda yerli ve milli yazılımlar kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Aktepe, "Şu anda özellikle kritik altyapılarda siber güvenlik konusunda kullanılan yazılımların yüzde 99'unun yabancı menşeli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla öncelikle kritik altyapılarda yerli ve milli yazılımların kullanılması için çaba göstermeliyiz. Savunma ve güvenlik başta olmak üzere her türlü alanda siber güvenlik yazılımları, yerli ve milli hale gelmeli" dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ