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Futbolcuların dolandırılması olayında kamera görüntüleri kayıp

Futbol dünyasının ünlü isimlerini, hayali fon kurarak milyonlarca dolar dolandırdığı ileri sürülen eski banka müdürü Seçil Erzan'ın müdürlük yaptığı banka şubesinin güvenlik kamera görüntülerine ilişkin hazırlanan tespit tutanağında, birçok tarihte 'banka müdürünün odasını gören kamera görüntülerine kayıtlı video programının düzgün çalışmaması nedeniyle ulaşılamadığı' ortaya çıktı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 08:18, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 08:07
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Futbolcuların dolandırılması olayında kamera görüntüleri kayıp

Futbol dünyasının ünlü isimlerini, hayali fon kurarak milyonlarca dolar dolandırdığı ileri sürülen eski banka müdürü Seçil Erzan hakkında dosyaya şok detaylar girdi. Erzan'ın müdürlük yaptığı banka şubesinin güvenlik kamera görüntülerine ilişkin hazırlanan tespit tutanağında, birçok tarihte 'banka müdürünün odasını gören kamera görüntülerine kayıtlı video programının düzgün çalışmaması nedeniyle ulaşılamadığı' ortaya çıktı.

Görüntü inceleme tutanaklarında, 2 adet materyal içerisinde herhangi bir kamera kayıt görüntüsünün olmadığı tespit edilirken, 7 adet materyalde, CD üzerindeki kamera saatlerine ait bilgilerin içeriğindeki kamera kayıt görüntüleriyle uyuşmadığı belirlendi.

Özel bir bankada şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan'ın çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatla Erzan'ın çalıştığı şubenin kamera görüntü kayıtlarını talep etti. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla kamera görüntülerinde yapılan incelemede çarpıcı detaylar yer aldı.

'SAAT ARALIKLARI EKSİK'

Görüntü tutanaklarında, kamera görüntülerinin bazı gün ve saat aralıklarının eksik olduğu ve görüntü kayıplarının bulunduğu tespit edildi. Tutanaklarda, 4 Nisan 2023'te 11:55-17:00 saatleri arasında yapılan incelemede, 12:34-12:46 saatleri arasında görüntü kaybı olduğuna ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı.

Öte yandan Erzan'ın çalıştığı şubenin kamera görüntülerinin sökülerek bankanın genel müdürlük binasına taşındığı, savcılığa teslim edilmediği belirlendi.

'GÖRÜNTÜ KAYIPLARI VAR'

Banka müdürü Seçil Erzan'ın odasını gösteren toplam 77 adet güvenlik kamerası olduğu belirtilen tespit tutanaklarında, 77 kamera görüntüsünde yapılan incelemede, 14 adet materyalde Erzan'ın odasını gösterir kamera kayıtlarına video programının sağlıklı çalışmaması sebebiyle ulaşılamadığı, 2 adet materyal içerisinde ise görüntü kaybı olduğu kaydedildi.

Tutanaklarda, 2 adet materyal içerisinde herhangi bir kamera kayıt görüntüsünün olmadığı tespit edilirken, 7 adet materyalde, CD üzerindeki kamera saatlerinde ait bilgilerin içeriğindeki kamera kayıt görüntüleriyle uyuşmadığı ortaya çıktı. Erzan'ın odasına görüntü kayıtlarında tespit edilen aynı kişilerin farklı günlerde giriş çıkış yaptığı tespit edildi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerin banka yönetimi tarafından 10 Nisan'da Levent şubesinden almasına rağmen 18 gün sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim ettiği anlaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kayıp görüntülerle ilgili soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

Dilhan Dumanoğlu

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