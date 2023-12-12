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37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 39 organize suç yapısı çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-18 Operasyonu" kapsamında 39 organize suç yapısının çökertildiğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 08:51, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 09:06
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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-18 Operasyonu" kapsamında 9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısının çökertildiğini belirterek, organize suç örgütü elebaşları ile birlikte 257 şüpheli şahsın yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmadık, aldırmayacağız. Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerimizce, İstanbul'da Nedim Baybaşin Organize Suç Örgütü, Adana'da Hakan Karakuş Yerel Organize Suç Örgütü, Diyarbakır'da Süleyman Sarıkaya Yerel Organize Suç Örgütü, Çanakkale'de Murat Temuçin Yerel Organize Suç Örgütü, Eskişehir'de Kubilay Çavuş Yerel Organize Suç Örgütü, Mersin'de Adil Eryiğitler Yerel Organize Suç Örgütü, Muğla'da Erkan Albay Yerel Organize Suç Örgütü, İzmir'de İnanç Meçhul Yerel Organize Suç Örgütü, Niğde'de Murat Kumak Yerel Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik, Adana, Ağrı, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon ve Van olmak üzere 37 ilde eş zamanlı olarak 'Kafes-18 Operasyonu' gerçekleşti. Bu organize suç örgütlerinin; örgüte finans sağlamak ve silah temin amacıyla iş yerlerini kurşunladıkları, iş insanlarını tehdit zoruyla yağmaladıkları ve silahla tehdit ettikleri, silah ticareti ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, suçtan elde edilen gelirin paylaşılmasında örgüt üyeleri arasında çıkan anlaşmazlık sonrası şahısların birbirlerine yönelik silahlı eylemlerde bulundukları, oto galeri, restoran ve benzeri işletmeleri paravan olarak kullanmak suretiyle, borç adı altında yüksek faizle tefecilik yaptıkları ve borcunu ödeyemeyen şahısları silahla tehdit ederek yağmaladıkları, örgüt üyelerinin yerleştirildiği özel güvenlik şirketi vasıtasıyla eğlence mekanlarının güvenlik faaliyetlerini ele geçirdikleri, sözde kapı korumalığını kabul etmeyen eğlence mekanlarına ve işletmecilerine yönelik silahlı saldırı düzenledikleri, yasadışı faktoring ve çek kırma gibi illegal faaliyetlerde bulundukları, sözde kurdukları derneklere yardım toplama adı altında iş adamlarını silah zoruyla yağmaladıkları, 3. şahıslar arasındaki alacak verecek meselelerine müdahil olarak silahla para tahsilatçılığı yaptıkları tespit edildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz sizinle iftihar ediyor. Duaları sizinle."

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