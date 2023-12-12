Hakemlerden saldırıya uğrayan meslektaşları Halil Umut Meler'e destek

Hakem Meler'e saldırıda Faruk Koca dahil 3 tutuklama
Hakem Meler'e saldırıda Faruk Koca dahil 3 tutuklama
Kredi de %0.99 Faiz Fırsatı!
Kredi de %0.99 Faiz Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı
Bakan Şimşek: Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı
Bakan Tekin: Türkiye, PISA sonuçlarında tüm ülkeler ortalamasının üzerinde
Bakan Tekin: Türkiye, PISA sonuçlarında tüm ülkeler ortalamasının üzerinde
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
Ucuz et halka ulaşmıyor!
Ucuz et halka ulaşmıyor!
Ev sahipleri 'günlük kiralama' kısıtlamasını delmenin yolunu buldu
Ev sahipleri 'günlük kiralama' kısıtlamasını delmenin yolunu buldu
'Asgari ücret'te rakam ikinci toplantıya
'Asgari ücret'te rakam ikinci toplantıya
İsrail yazılımı çöp kutusuna: Devletten siber güvenlik atağı
İsrail yazılımı çöp kutusuna: Devletten siber güvenlik atağı
Tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi
Tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Ak Parti'den ihraç edilecek
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Ak Parti'den ihraç edilecek
Bakan Yerlikaya: Hakem Halil Umut Meler'e saldıran 2 kişi gözaltında
Bakan Yerlikaya: Hakem Halil Umut Meler'e saldıran 2 kişi gözaltında
Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı
Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı
Hakem Halil Umut Meler'e saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldı
Hakem Halil Umut Meler'e saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldı
Ortaokul ve liselere iki yeni ders geliyor
Ortaokul ve liselere iki yeni ders geliyor
Bakan Şimşek: 'Vergiyi tabana yayacağız' dedim yanlış anlaşıldım
Bakan Şimşek: 'Vergiyi tabana yayacağız' dedim yanlış anlaşıldım
Dolar günü 29 TL sınırında tamamladı
Dolar günü 29 TL sınırında tamamladı
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor
'Suriyeliler Türkiye'de Kalsın Genelgesi' başlıklı haberlere açıklama
'Suriyeliler Türkiye'de Kalsın Genelgesi' başlıklı haberlere açıklama
Bakan Bolat'tan üniversite öğrencilerine '5T' tavsiyesi
Bakan Bolat'tan üniversite öğrencilerine '5T' tavsiyesi
Soruşturma dosyalarının yüzde 30'u hakaret dosyası
Soruşturma dosyalarının yüzde 30'u hakaret dosyası
Belediyeye hırsız girdi: Kasayı ve kamera kayıt cihazını çaldı
Belediyeye hırsız girdi: Kasayı ve kamera kayıt cihazını çaldı
Asgari ücrette ikinci toplantı 18 Aralık'ta
Asgari ücrette ikinci toplantı 18 Aralık'ta
Erdoğan: Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur
Erdoğan: Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
AK Parti'de yerel seçim mesaisi: Aday tespit komisyonu kuruldu
AK Parti'de yerel seçim mesaisi: Aday tespit komisyonu kuruldu
'Ekonomi politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz'
'Ekonomi politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz'
Sosyal medyada gayrimenkul paylaşımını herkes yapamayacak
Sosyal medyada gayrimenkul paylaşımını herkes yapamayacak
'2024 bütçesinde memur ve emeklilerin sorunları çözülmelidir'
'2024 bütçesinde memur ve emeklilerin sorunları çözülmelidir'
Bakan Güler: İsrail'in saldırıları artık vahşete dönüştü
Bakan Güler: İsrail'in saldırıları artık vahşete dönüştü
Ana sayfaHaberler Spor

Hakemlerden saldırıya uğrayan meslektaşları Halil Umut Meler'e destek

Hakem Arda Kardeşler, dün akşam Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğrayan meslektaşları Halil Umut Meler'e destek vererek, "Halil Umut Meler sağlığına kavuştuğunda bir araya gelip geleceğimizle ilgili alacağımız kararları açıklayacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 10:20, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 10:40
Yazdır
Hakemlerden saldırıya uğrayan meslektaşları Halil Umut Meler'e destek

Süper Lig ve 1. Lig hakemleri olmak üzere birçok hakem Halil Umut Meler'i Acıbadem Ankara Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaretten sonra hakem Arda Kardeşler ve Mete Kalkavan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Arda Kardeşler, dün akşam yaşananlardan sonra tüm hakemler olarak toplandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Herkes gördü, söyleyecek hiçbir şeyimiz yok, tüm hakemler olarak toplandık. Federasyonumuz ve Merkez Hakem Kurulu yaşanan olayın arkasından alacağımız her kararda bizi destekleyeceklerini belirterek tüm ligleri ertelediler. Ancak şu anda zaten hakemlik ve futbol konuşacak veya düşünecek halimiz yok. Şu anki tek önceliğimiz arkadaşımız Halil Umut Meler'in, bir an önce sağlığına ve ailesine kavuşmasıdır. Halil Umut Meler'in yanındayız. Bundan sonra kendisinin sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler olarak tekrar bir araya gelerek, kendisiyle birlikte geleceğimiz ve kariyerimizle ilgili alacağımız kararları tekrar sizlere açıklayacağız."

Arda Kardeşler ayrıca resmi açıklamalar dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Mete Kalkavan ise hakemlere çok kolay iftira atıldığını belirterek, şu görüşlere yer verdi:

"Hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum maalesef hakemlik kurumudur. Tamamen insani olan hata yapabileceğimiz gerçeği, ortadan kalkmıştır hiçbir meslek sahibi mesleğini icra ederken, bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır. Hakemlerin sessiz kalmasının sebebi üzerlerine atılan iftiralardan korkmamaları değil mesleklerine olan saygılarıdır. Bugün daha net görülmüştür ki, mesleğimize duyduğumuz saygı resmen bize karşı bir şiddet sarmalına dönüşmüştür. Önceliğimiz arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşması ve ailesine ulaşmasıdır. Bahsettiğim sürdürülemez ortamın çözümü için atılacak adımların özellikle takipçisi olacağız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber