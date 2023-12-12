Bakan Şimşek: Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemenin konut arzını artırdığını belirterek, "Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı." ifadesini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 10:32, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 10:46
Bakan Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kira bedellerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Şimşek, şunları kaydetti:
'KİRA FİYATLARINDAKİ KATILIĞIN AZALMASI, ENFLASYONU DÜŞÜRME ÇABALARIMIZI DESTEKLER NİTELİKTE
"Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı. Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması, enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte."