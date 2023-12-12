FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için Balıkesir, Aydın, Bursa, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün öğrenci yapılanmasında "bölge talebe mesulü" ve "ev abisi" olarak faaliyet yürüttüklerine dair haklarında tespitler bulunan 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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