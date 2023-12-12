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FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 10:44, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 10:45
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FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün öğrenci yapılanmasında "bölge talebe mesulü" ve "ev abisi" olarak faaliyet yürüttüklerine dair haklarında tespitler bulunan 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için Balıkesir, Aydın, Bursa, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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