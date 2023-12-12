'Cumhuriyetin 100. yılında iletişim paneli' düzenlendi

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, Ankara Halkla İlişkiler Derneği, Ankara Reklamcılar Derneği ve Marka Konseyi'nden konuşmacıların katılımı ve katkılarıyla gerçekleşen etkinlik öğrencilerin, akademisyenlerin, sektör profesyonellerinin ve meslek temsilcilerinden yoğun ilgi gördü.

"Cumhuriyetimizin 100. Yılında İletişimi Tasarlayanlar" Sergisi açılışını Bakan Işıkhan yaptı.

Cumhuriyet tarihimize damgasını vuran iletişim tasarımcılarından ilhamla İletişim Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü öğrencileri ve mezunları tarafından tasarlanan afişlerin yer aldığı "Cumhuriyetimizin 100. Yılında İletişimi Tasarlayanlar" isimli serginin açılışı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu, Başkent Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Direktörü Prof. Dr. Ali Haberal, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İpek Özgüden Özen'in katılımlarıyla gerçekleşti.

Serginin ardından başlayan ve dört oturumdan oluşan "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye'de İletişim Paneli"nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senem Gençtürk Hızal, paneli 26 yıldır iletişim eğitimini sürdürdükleri alanlardan ve temalardan yola çıkarak, Türkiye'de iletişim alanının serencamını, tarihsel süreçte geçirdiği yapısal dönüşümleri bir kez daha hatırlamak, hatırlatmak, tartışmak, dünden bugüne ve geleceğe iz sürmek amacıyla yapılandırdıklarını belirtti.

"Aklı, fikri hür mezunlar vermekten gurur duyuyoruz."

Prof. Dr. Hızal konuşmasında, "Cumhuriyet'in 30 yılına tanıklık eden üniversitemizin İletişim Fakültesi'nin 26. yılını kutlarken aklı, fikri hür mezunlar vermekten gurur duyuyoruz" diyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşından itibaren Cumhuriyetin ilk döneminde iletişime verdiği değeri, önemi ve özeni gösteren "Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, Anadolu Ajansı, Karadeniz Gemisi, İzmit Basın toplantısı, Belleten Dergisi, Alfabe kitabı ve kapağının tasarımı, Gazi Çiftliği filmleri" gibi örneklerden de söz etti.

Başkent Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. M. Abdülkadir Varoğlu ise konuşmasında Başkent Üniversitesi'nin Cumhuriyet vizyonunu taşıdığını vurgulayarak "Ülkemizin kuruluşunun yüzüncü yılında, iletişim tarihimizin bugüne gelmesini sağlayacak alt yapıyı oluşturan Atatürk'e ve fikir arkadaşlarına minnetlerimizi sunuyoruz. Çünkü biz de bu temeller üzerinde yürüyoruz ve kurucumuz Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın yaptıklarını, Atatürk'te gördüğümüz vizyonunun devamı olarak nitelendiriyoruz." dedi.

Dört farklı oturumda, Türkiye'nin İletişim Tarihi ele alındı

Panelin "Halkla Münasebetten İlişki Yönetimine Türkiye'de Halkla İlişkiler" başlıklı ilk oturumu Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Andaç Demirtaş Madran'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Ankara Halkla İlişkiler Derneği Kurucu Üyesi Sayın Birten Gökyay, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve On İletişim Ajans Başkanı Sayın İpek Özgüden Özen, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Pozitif PR Ajans Başkanı Sayın Serap ŞAHİN DURAK bu oturumun konuşmacılarıydı.

"Antenlerden Platformlara Türkiye'de Yayıncılık" başlığını taşıyan ikinci oturum, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şebnem Pala Güzel'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Bu oturumda Televizyon Yayıncısı, Eğitimci ve Heykeltıraş Sedat Örsel, Kanal B Program Müdürü Ziya Bayraktar ve Yapımcı ve Yönetmen Orhan Erkal yer aldı.

Panelin "Mürekkepten Yapay Zekaya Türkiye'de İletişim Tasarımı" başlıklı üçüncü oturumunun moderatörlüğü Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Banu Erşanlı Taş tarafından gerçekleştirildi. Oturumda emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Pekmezci, Marka Konseyi Başkan Yardımcısı ve Argos Reklam Ajansı Kurucu Ortağı Necdet Kara ve Kreş Marka Bakımevi Ajans Başkanı Kerem Ataay konuştu.

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senem Gençtürk Hızal'ın moderatörlüğünü yaptığı "Alametifarikadan Markaya Türkiye'de Reklamcılık" başlıklı son oturumda, Ankara Halkla İlişkiler Derneği (AHİD) Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Karagöz Herischi, Rüzgar Üstü Reklam Ajans Başkanı Muharrem Mantar, Ankara Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve YönAdam Marka İletişim Danışmanlık Ajans Başkanı A. Bora Hızal ve Ankara Reklamcılar Derneği ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Kaf Reklam Ajans Kurucu Ortağı Aziz Yayla konuştu.

Prof. Dr. Senem Gençtürk Hızal, panelin kapanışında gerçekleştirdiği konuşmasında, Türkiye'nin iletişim tarihine dair kilometre taşlarını kayda geçirdikleri bu değerli etkinliğine sundukları katkılar nedeniyle tüm kurumlar, konuşmacılar ve organizasyonda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına, öğrencilere teşekkür ederek, ülkemizin kurumsal hafızasını destekleyen bu tür etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.

