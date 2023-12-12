CHP'de yerel seçim öncesi ilk adaylar bu hafta belli oluyor

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP'de, aday adaylığı için başvuru süresi tamamlandı.

CHP'de 58 kişi büyükşehir belediye başkanlığı için, 2 bin 714 kişi de belediye başkan adaylığı için müracaatta bulunurken, ilçe ve beldeler dahil toplam müracaatın 15 bini aştığı açıklandı.

Yıl sonuna kadar adaylarının büyük çoğunluğunu açıklamayı planlayan CHP'de, sık sık PM toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Bu kapsamda ilk PM toplantısı, 14 Aralık Perşembe günü saat 15.00'te parti genel merkezinde yapılacak.

Genel Başkanın sunuşu ile başlayacak PM'de, "Yerel Seçim Stratejisine" dair değerlendirmeler ile bazı seçim çevrelerinde aday belirleme yöntemi görüşülecek.

Perşembe günü ilçe ve belde bazında da olsa bazı yerlerde adayların ilan edilebileceği belirtiliyor.

- İl anketleri masada

CHP, İstanbul, Ankara, Aydın dışındaki mevcut başkanlar için büyükşehirlerde ve illerde "memnuniyet anketi" yapıyor. 27 Kasım'da başlayan anket çalışmasında, örgütün yanı sıra seçmenin de görüşlerine başvuruldu.

Anketlerden çıkacak sonuca göre, belediye başkanından şikayet yoksa atama yapılacak. Belediye başkanından memnuniyetsizlik varsa, ikinci aşamada öne çıkan adaylar tespit edilecek.

Perşembe günkü PM'de, anket çalışması biten iller de masaya yatırılacak. Birden fazla adayın öne çıkması ve adayların birbirine yakın oranlarda sonuç alması halinde ise parti kontrolünde üyelerin katılımı ile ön seçim yapılması gündemde.

Perşembe günü il bazında bir aday açıklanması ise beklenmiyor.