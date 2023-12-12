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Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı: Amacı hakemin yüzüne tükürmekmiş

Süper Lig'de dün akşam yapılan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesine ulaşıldı. Koca, "Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez" ifadelerini kullandı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 11:24, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 11:50
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Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı: Amacı hakemin yüzüne tükürmekmiş

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi.

Olayın ardından hastaneye giden Koca, emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördü. Koca'nın gözaltı işlemleri ve ilk ifadesi hastanede alındı.

Koca ve 6 kişi Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi. İşlemlerin ardından Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı.

"Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti"

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesine ulaşıldı.

Koca'nın savunması şu şekilde:

"Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben bu konu ile ilgili olarak savcılıkta ve kollukta ifade vermiştim. Bu ifadelerimi aynen tekrar ederim. Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu, daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebi ile de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim. Söyleyeceklerim bu kadardır."

Halil Umut Meler'e saldırı sonrası Josef De Souza'nın sözleri yeniden gündem oldu Hakemi yumruklayan Ankaragücü Başkanı fair-play ödülü almıştı

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