Acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerindeki bazı taşınmazların, bu kentlerde yapılacak yatırımlar nedeniyle acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Sivas'ta Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bazı taşınmazlar, yeni belediye hizmet binası ve sosyal tesislerin yapımı amacıyla Sivas Belediyesi tarafından kamulaştırılacak.

Rize Güneysu Ayrımı-Ortaköy il yolu yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla güzergah üzerinde bulunan taşınmazlar ve müştemilat Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından istimlak edilecek.

Alayunt-Afyon-Konya hattının alt ve üstyapı yapım işi kapsamında Afyonkarahisar, Konya ve Kütahya'daki bazı taşınmazlar, bölgenin demir yolu altyapısının kalite ve kapasitesini, trafik güvenliğini ve acil durum müdahale imkanlarını artırmak amacıyla Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Uygar RES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla İzmir ve Manisa'da bulunan bazı taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kamulaştırılmasına karar verildi.

Artvin'de "154 kV Barhal Havza TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında belirlenen taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçirilmesi amacıyla bazı taşınmazlar, Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından kamulaştırılacak.