Acele kamulaştırma kararları

Faiz artırımları borçlandırmaları daha da artırdı
Faiz artırımları borçlandırmaları daha da artırdı
Kredi de %0.99 Faiz Fırsatı!
Kredi de %0.99 Faiz Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan, Halil Umut Meler ile telefonda görüştü
Erdoğan, Halil Umut Meler ile telefonda görüştü
Yabancıların arsa alımına engel
Yabancıların arsa alımına engel
RTÜK, sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım uygulayacak
RTÜK, sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım uygulayacak
Hakem Meler'e saldırıda Faruk Koca dahil 3 tutuklama
Hakem Meler'e saldırıda Faruk Koca dahil 3 tutuklama
Bakan Şimşek: Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı
Bakan Şimşek: Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı
Bakan Tekin: Türkiye, PISA sonuçlarında tüm ülkeler ortalamasının üzerinde
Bakan Tekin: Türkiye, PISA sonuçlarında tüm ülkeler ortalamasının üzerinde
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
Ucuz et halka ulaşmıyor!
Ucuz et halka ulaşmıyor!
Ev sahipleri 'günlük kiralama' kısıtlamasını delmenin yolunu buldu
Ev sahipleri 'günlük kiralama' kısıtlamasını delmenin yolunu buldu
'Asgari ücret'te rakam ikinci toplantıya
'Asgari ücret'te rakam ikinci toplantıya
İsrail yazılımı çöp kutusuna: Devletten siber güvenlik atağı
İsrail yazılımı çöp kutusuna: Devletten siber güvenlik atağı
Tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi
Tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Ak Parti'den ihraç edilecek
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Ak Parti'den ihraç edilecek
Bakan Yerlikaya: Hakem Halil Umut Meler'e saldıran 2 kişi gözaltında
Bakan Yerlikaya: Hakem Halil Umut Meler'e saldıran 2 kişi gözaltında
Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı
Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı
Hakem Halil Umut Meler'e saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldı
Hakem Halil Umut Meler'e saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldı
Ortaokul ve liselere iki yeni ders geliyor
Ortaokul ve liselere iki yeni ders geliyor
Bakan Şimşek: 'Vergiyi tabana yayacağız' dedim yanlış anlaşıldım
Bakan Şimşek: 'Vergiyi tabana yayacağız' dedim yanlış anlaşıldım
Dolar günü 29 TL sınırında tamamladı
Dolar günü 29 TL sınırında tamamladı
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor
'Suriyeliler Türkiye'de Kalsın Genelgesi' başlıklı haberlere açıklama
'Suriyeliler Türkiye'de Kalsın Genelgesi' başlıklı haberlere açıklama
Bakan Bolat'tan üniversite öğrencilerine '5T' tavsiyesi
Bakan Bolat'tan üniversite öğrencilerine '5T' tavsiyesi
Soruşturma dosyalarının yüzde 30'u hakaret dosyası
Soruşturma dosyalarının yüzde 30'u hakaret dosyası
Belediyeye hırsız girdi: Kasayı ve kamera kayıt cihazını çaldı
Belediyeye hırsız girdi: Kasayı ve kamera kayıt cihazını çaldı
Asgari ücrette ikinci toplantı 18 Aralık'ta
Asgari ücrette ikinci toplantı 18 Aralık'ta
Erdoğan: Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur
Erdoğan: Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
AK Parti'de yerel seçim mesaisi: Aday tespit komisyonu kuruldu
AK Parti'de yerel seçim mesaisi: Aday tespit komisyonu kuruldu
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerindeki bazı taşınmazların, bu kentlerde yapılacak yatırımlar nedeniyle acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 11:44, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 11:45
Yazdır
Acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerindeki bazı taşınmazların, bu kentlerde yapılacak yatırımlar nedeniyle acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Sivas'ta Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bazı taşınmazlar, yeni belediye hizmet binası ve sosyal tesislerin yapımı amacıyla Sivas Belediyesi tarafından kamulaştırılacak.

Rize Güneysu Ayrımı-Ortaköy il yolu yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla güzergah üzerinde bulunan taşınmazlar ve müştemilat Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından istimlak edilecek.

Alayunt-Afyon-Konya hattının alt ve üstyapı yapım işi kapsamında Afyonkarahisar, Konya ve Kütahya'daki bazı taşınmazlar, bölgenin demir yolu altyapısının kalite ve kapasitesini, trafik güvenliğini ve acil durum müdahale imkanlarını artırmak amacıyla Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Uygar RES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla İzmir ve Manisa'da bulunan bazı taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kamulaştırılmasına karar verildi.

Artvin'de "154 kV Barhal Havza TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında belirlenen taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçirilmesi amacıyla bazı taşınmazlar, Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından kamulaştırılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber