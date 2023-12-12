Hikmet Karaman: Faruk Koca bana da yumrukla saldırdı

Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 sona eren MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmış, yanındaki kişiler de Meler'i yerde tekmelemişti.

Spor ve siyaset dünyasından yaşanan olaya tepkiler art arda gelirken bir açıklama da Ankaragücü eski teknik direktörü Hikmet Karaman'dan geldi.

A Spor'un haberine göre; Karaman da görev yaptığı dönemde Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına maruz kaldığını iddia etti.

Karaman, "Faruk Koca bana da yumrukla saldırdı. Ankaragücü'nü çalıştırırken, o zamanlar sineye çektik. O zamanlar söyleyemedik ama şimdi söyleyebiliriz" dedi.

Hikmet Karaman, 2020-21 sezonunda 10 Şubat 2021 tarihinde başkent ekibinin başına geçip, 20 Haziran 2021'de görevinden ayrılmıştı.

Sarı lacivertli ekiple 18 maça çıkan Karaman, 1.11 puan ortalaması yakalamıştı.