Mehmet Büyükekşi'den EURO 2032 için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu.

Halil Umut Meler'in durumunun iyi olduğunu belirten Mehmet Büyükekşi, "Öncelikle tüm futbol camiamıza geçmiş olsun. Dün gerekli açıklamaları yaptık. Bugün Halil Umut Meler hocamızı ziyaret ettik. Anında hızlı bir şekilde gece toplandık. Hızlı bir şekilde Ankara'ya geldik. Hocamızın sağlık durumu iyi. İnşallah yarın taburcu olacak. Hocamızın 10 günlük bir yavrusu var. Bir an önce ailesinin yanına gitmek istiyor. Yapılan saldırı hepimizi derinden üzdü. Bu tür konularla keşke burada olmasaydık. TFF olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında, EURO 2024'e katıldık, vatandaşlarımızı gururlandırdık. EURO 2032 için ev sahipliğini kazandık. Bu işin unutulmaması lazım. Dün akşam da söyledim. Bugün çok önemli görüşmeler yapacağız. Bu olayın suçluları, sebep olan tüm paydaşlarının kendine gelmesini talep ediyorum." dedi.

"Kamuoyunu bilgilendireceğiz"

Dün yaşanan olayın ardından olağanüstü toplanan TFF Yönetim Kurulu, Türkiye'de liglerin süresiz olarak ertelendiğini açıklamıştı.

Liglerin nasıl devam edeceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Büyükekşi, "Yarın yönetim kurulu toplantımız var. Tekrar toplantıda ligin nasıl devam edeceğiyle ilgili detaylı bilgi vereceğiz. Kamuoyunu bilgilendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"EURO 2032'nin alınması söz konusu değil"

İtalya ile ortak düzenlenecek 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için ev sahipliğini iptalinin söz konusu olmadığını aktaran Mehmet Büyükekşi şunları söyledi, "Olayı şiddetle kınıyoruz. EURO 2032'nin alınması söz konusu değil. Alensander Ceferin aradı, sizin yanınızdayız dedi."