Terör örgütüne kuryelik yapan DBP İlçe Başkanı gözaltına alındı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. Terör örgütünün milis yapılanmasına yönelik Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gaziantep'in İslahiye ilçesinde DBP İlçe Başkanı Zeki Manaz'ı örgüte kuryelik yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı. 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla gözaltına alınan şahıs Jandarmadaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

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