SP'li milletvekili Meclis kürsüsünde konuşurken bayıldı
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM kürsüsünde konuşma yaptığı sırada baygınlık geçirdi. Bitmez'e ilk müdahale Meclis'te yapıldı. Bitmez daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 13:20, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 14:20
TBMM Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüde konuşurken fenalaşarak yere yığıldı.
ANİDEN FENALAŞIP YERE DÜŞTÜ
TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alan Bitmez, kürsüde konuşmasını yaparken, aniden fenalaşarak yere düştü.
Bu sırada diğer milletvekilleri, kürsüye doğru koşarak, Bitmez'e müdahalede bulunmak istedi. İlk müdahaleyi doktor milletvekilleri yaptı. Sağlık ekipleri Genel Kurul salonuna çağrıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, sedye ile Genel Kurul salonundan çıkarıldı. Bitmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı.