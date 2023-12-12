Bakan Bak: Liglere çok uzun süre ara verileceğini zannetmiyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dün MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçında ev sahibi takımın başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan ve hastanelik olan Halil Umut Meler'i ziyaret etti. Bak, hastane çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bak, "Hakemler üzerindeki baskıyı azaltmak için herkesin üzerine görev düşüyor. Herkesi sağduyuya çağırıyoruz. Bu tip olaylara kesinlikle karşıyız ve prim vermeyeceğiz. Bunları sahalarda görmek istemiyoruz. Bu olayı milat olarak görerek herkes üstüne düşeni yapmalı" diye konuştu. Liglere ara verildiği hatırlatılan Bak, "Liglere çok uzun süre ara verileceğini zannetmiyorum" ifadesini kullandı.