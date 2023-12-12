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Hakaret suçunun ön ödeme kapsamına alınması sosyal medyanın gündeminde

Hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi durumunda, suçun "uzlaştırma" kapsamından çıkartılarak "ön ödeme" kapsamına alınması, sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine neden oldu. Kullanıcılar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan düzenlemenin revize edilmesini istedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 14:20, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 14:22
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Hakaret suçunun ön ödeme kapsamına alınması sosyal medyanın gündeminde

Yargı reformu çalışmaları sonucunda hazırlanan 8. yargı paketi kısa süre içerisinde TBMM'ye sevk edilecek. Yeni Yargı Reformuna ilişkin ayrıntılar da belli olmaya başladı. Ocak ayında açıklanması beklenen ve 67 maddeden oluşan yargı reformu paketi ile 22 farklı kanunun 105 maddesinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

SESLİ VE YAZILI GÖRÜNTÜ İLE HAKARETİN KARŞILIĞI PARA CEZASI

Yapılacak değişiklikler kapsamında sosyal medya üzerinden işlenen ve TCK/125-2 kapsamında değerlendirilen "Hakaret" suçunun "uzlaşma" kapsamından çıkarılarak "ön ödeme" kapsamına alınması planlanıyor.
Hakaret suçunun TCK 125/2 uyarınca (sesli ve yazılı görüntü ile hakaret) TCK 125/3-b ve 125/3-c maddelerine uyan şekilde ya da alenen işlenmesi halinde de bu suç "uzlaşma" değil "ön ödeme" kapsamına alınacak. Hakaret suçu TCK 125/1 uyarınca işlenmesi halinde ise yine uzlaşma hükümleri uygulanacak.

Yeni yargı reformu paketindeki bu düzenleme, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret eden kişinin, belli bir miktar para ödeyerek soruşturma veya kovuşturmanın sonuçlarından kurtulmasını sağlayacak.
Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, mevcut haliyle "uzlaşma" kapsamında olunca ise şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaştırma bürosunun görevlendirdiği bir uzlaştırmacı tarafından uzlaşma teklifinde bulunuluyor.

"HAKARET EDENİ CEZAEVİNDEN KURTARACAK DÜZENLEME!"

Söz konusu değişikliğin gündeme gelmesi, sosyal medyada hakaret özgürlüğü mü geliyor şeklinde değerlendirmeleri de beraberinde getirdi. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, söz konusu değişikliği dijital platformlarda hakaret suçu işleyen kişilerin artabileceğini ve sistematik itibarsızlaştırma kampanyalarını cesaretlendireceğini belirterek eleştirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, yeni yargı reformunda "ön ödeme" kapsamına alınan hakaret suçuna ilişkin, "cezasızlık algısını ortadan kaldıracağız" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, "hakaret edeni cezaevinden kurtaracak düzenleme" olarak niteledikleri değişikliğin revize edilmesini istedi.

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