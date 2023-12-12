Abartı egzoz bulunan araç trafikten men edildi

Sürücüye 4 bin 64 lira ceza verilerek ceza puanları düşürüldü, araç ise trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde, bir aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

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