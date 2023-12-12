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'Eşime baktın' tartışmasında kalbinden bıçaklanıp öldürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde S.S (29), yanındaki eşine baktıklarını öne sürdüğü 2 kişiyle çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 14:37, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 14:57
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'Eşime baktın' tartışmasında kalbinden bıçaklanıp öldürüldü

Olay, önceki gece saat 23.30 sıralarında Hıdırağa Mahallesi Mehmet Pehlivan Sokak'ta meydana geldi. İlçede taksicilik yapan Sunay Sorgun, eşi ile birlikte kafeden çıkıp evlerini giderken, sokak üzerinde, Y.Ç. ve Ş.Ö. ile karşılaştı. Sorgun ile eşine baktıklarını öne sürdüğü Y.Ç. ve Ş.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma, araya girenler tarafından büyümeden önlendi. Y.Ç., bir süre sonra eşiyle evlerine doğru giden Sorgun'u ekmek bıçağıyla kalbinden bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Sorgun, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sorgun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan Y.Ç. ile Ş.Ö.'yü evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç., çıkarıldığı hakimlikte 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Ş.Ö. serbest bırakıldı.

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