AK Parti'de bir ilk, Cumhurbaşkanı 3 ili teşkilata soracak

AK Parti MKYK toplantısı başladı.

Parti genel merkezindeki toplantıya, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK sonrası partide başka bir toplantıya katılacağı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan bu toplantıda Ankara, İzmir ve Adana'dan gelen teşkilat üyelerine kimi aday olarak görmek istediklerini soracak.

Cevapların kapalı zarfla alınması bekleniyor. Aday belirleme sürecinde böyle bir yöntemin ilk kez uygulandığı belirtiliyor.

AK Parti'de olmayan şehirlere yönelik temayül yoklaması ilerleyen günlerde de sürecek.