12 yaşındaki çocuk bıçakla öldürüldü, 13 yaşındaki şüpheli yakalandı

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, inşaatın çatısında S.D'yi (12) bıçakla öldürülmüş halde buldu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net