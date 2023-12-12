Togg, T10X ile 15 bin kullanıcıyı aştı
Togg, bugün itibarıyla 15 binden fazla T10X'in kullanıcılarla buluştuğunu açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 15:51, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 15:53
Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg'un T10X modeli için teslimatlar devam ediyor.
Şirketten yapılan açıklamada, bugün itibarıyla 15 binden fazla T10X'in kullanıcılarla buluştuğu belirtildi.
32 servis noktasının kullanıcıların hizmetinde olduğunu belirten şirket, 81 ilde 444 DC ve 105 AC Trugo şarj istasyonu ile hızlı ve kesintisiz şarj hizmeti sunulduğunu aktardı.
Size yeni haberlerimiz var. 🧿Togg (@Togg2022) December 12, 2023
🚗 Bugün itibarıyla 15 binden fazla T10X kullanıcılarımızla buluştu.
🪛 32 servis noktamız kullanıcılarımızın hizmetinde. Tüm temas noktalarımıza internet sitemizden ulaşabilirsiniz: https://t.co/JrqnE9MYXU
🔌🔋 444 DC, 105 AC Trugo şarj. pic.twitter.com/x6Sap028So