İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan görevinden istifa etti.

Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim'. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

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