İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan görevinden istifa etti.
İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan görevinden istifa etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 16:15, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 17:17
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim'. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.