İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Ensarioğlu hakkında disiplin süreci başlattı

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Milletvekili Ensarioğlu'nun, İYİ Partinin kuruluşundaki temel değerlerini ve bugüne kadar sürdürdüğü siyasi mücadele ve tutumunu yok sayan bu açıklamasını asla kabul etmiyoruz. Milli Mücadele'nin ruhuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesinin ortaya koyduğu tarihi ve milli gerçeklere aykırı paylaşımını reddediyoruz. Böyle bir anlayışın partimizle hiçbir ilişkisi yoktur ve bundan sonra da olamayacaktır. Söz konusu paylaşımla alakalı, Genel Başkan'ımızın talimatlarıyla, gereken disiplin süreci ivedilikle başlatılmıştır."