Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı yapılan 10 milyar lira tutarındaki sabit kira getirili kira sertifikasının itfa tarihi 6 Aralık 2028 olarak belirlendi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.