Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 17:40, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 17:41
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı yapılan 10 milyar lira tutarındaki sabit kira getirili kira sertifikasının itfa tarihi 6 Aralık 2028 olarak belirlendi.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.