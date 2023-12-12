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'Çalışanıyla Dost Hastane Projesi' hayata geçiyor

Son zamanlarda kamuoyunda sıklıkla şiddete maruz kalma haberleri ile gündeme gelen sağlık çalışanları için "Çalışanıyla Dost Hastane Projesi" önerisi gündeme getirildi. Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (YENİ SENDİKA) bünyesinde kurulan YENİ ENSTİTÜ tarafından hazırlanan projenin 2024 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 18:05, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 18:09
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'Çalışanıyla Dost Hastane Projesi' hayata geçiyor

Proje hakkında bilgi veren YENİ SENDİKA Genel Başkanı Metin Memiş, "Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetleri için onların memnun edilme çabasını önemsiyoruz. Ancak nitelikli sağlık hizmetleri sunumu açısından bunu yeterli görmüyoruz. Çünkü sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir bir başarı için hasta memnuniyetinin yanında çalışan memnuniyeti de önemsenmelidir.

Tüm imkansızlıklara ve yetersizliklere rağmen sağlıkta dönüşümün asıl kahramanlarının sağlık çalışanları olduğu göz ardı edilmemelidir. Hele şu sıralar sağlık çalışanlarımızın sıklıkla şiddete ve mobbinge maruz kaldığı, tükenmişlik, iş tatminsizliği ve mesleki saygınlık noktasında bir değersizlik yaşadığı şu kritik süreçte onların daha fazla yanında olunması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda başlattığımız çalışanıyla dost hastane projesi ile çalışan memnuniyetine daha fazla önem verildiği bir sağlık hizmeti sunumunu hedeflemekteyiz" şeklinde konuştu.

Memiş, yaptığı değerlendirmede "Ülkemizde sağlık çalışanlarının çalışma ortamları başta olmak üzere çalışan sağlığı ve güvenliğini tüm yönleriyle kapsayan bir program halihazırda mevcut değil. Bu projenin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle de paylaşacağız. Çalışanlarımız adına projenin sahada etkin şekilde uygulanabilmesi için kendilerine paydaşlık önerisinde de bulunacağız. Bu sayede projenin 2024 yılında hayata geçirilmesini planlıyoruz. Standartları uygulayan hastaneler için çalışanıyla dost hastane şeklinde prestijli bir belgenin de verilmesini sağlayacağız. Çalışanlarımızın mutluluğu ve huzuru için hastanelerin bu belgeyi almasını özendireceğiz" dedi.

Projenin teknik detayları hakkında bilgiler veren YENİ ENSTİTÜ Genel Koordinatörü Dr. Fatih Seyran ise sağlık çalışanlarımızla dost hastaneler projesi için on temel parametre içeren bir standart taslağı hazırladıklarını belirtti. Seyran, "Proje kapsamında hazırlanan on temel standardın alt boyutlarıyla birlikte yaklaşık iki yüz maddeden oluşmasını bekliyoruz. Standartlar, değerlendirme sürecine ilişkin rehberler ve faaliyet planları için çalıştaylar ve pilot uygulamalar düzenleyeceğiz. Proje kapsamında çalışan memnuniyeti, çalışma yaşam kalitesi, mesleki saygınlık, iş tatmini, örgütsel adalet, iş sağlığı ve iş güvenliği gibi çeşitli ölçeklerden de faydalanacağız" şeklinde konuştu.

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