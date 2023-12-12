Gün sonu döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 28,9800 28,9810 29,0460 29,0470 Avro 31,1900 31,1910 31,3160 31,3170 Sterlin 36,3890 36,5080 36,3100 36,5570 İsviçre Frangı 32,8640 33,0290 33,0000 33,1740 ANKARA ABD Doları 28,9500 29,0300 29,0160 29,0960 Avro 31,1500 31,2300 31,2760 31,3560 Sterlin 36,3290 36,5390 36,2500 36,4600